【韩网热门】朋友们，我和Karina合照了

原PO贴出两张Karina和大猩猩雕塑的合照，什么也没说。（图来自Karina个人IG）





有人问Karina是去哪里旅游吗（其实是aespa去澳大利亚开演唱会），原PO回复：「不是旅游啦~当时我正在浴池搓澡，看到她出现就急忙跑出来拍照了嘿嘿」「啊，原来是真心发问啊...」

有不少网友留言指责原PO露出大鼻孔、不穿衣服，原PO又回复：「道歉文。 对不起。 首先因为让大家看到鼻孔太大、可以塞进拳头的模样，表示歉意。 第二，对於每张照片都露出一侧xx的问题，表示歉意。 但是，仔细看会发现近照有左右翻转、全身照则没有翻转，所以其实是同一侧的xx。 还望理解。」 并附上一张看起来很不服气的图：



韩国网友评论：

1. 原PO很上相耶

2. 原PO五官大气又豪爽

3. 跟Karina合照能拍成这样已经很不错啦

4. 说什么呢，那明明是我

5. 再怎么著急也得穿件衣服吧...

6. Karina职业精神好强...

7. Karina好善良，还亲自帮原PO挡住重要部位

8. 至少应该把脸遮住再PO上来吧？ 啊，原来脸不是最大的问题

9. 原PO是不是害羞啦，拍照都没在笑，好可惜。 话说回来，原PO是做了美黑吗？

10. 可以告知是哪家浴池吗？

11. 鼻孔是因为紧张而变大吗？ 里面可以放多少枚硬币？

12. 原PO刚刚参加泥浆节吗？ （*韩国一个把全身涂满泥浆的庆典活动）

13. 能看出原PO紧张到瞳孔地震，都不敢看Karina的方向kkk

14. 第一次见到比Karina更抢镜的合照对象，原PO的星（猩）味也是不一般

15. 原PO买个防晒霜吧 ᅮᅮ

16. 哪有人道歉还瞪著眼睛，这是道歉该有的态度吗？

17. 啊C把我面膜都笑皱了kkk

18. 不要随便攻击素人的长相啦！

19. 大家不用笑原PO，你们去跟Karina合照的话效果也一样

20. Karina真的好美，原PO把照片裱起来挂家里吧

出处：https://theqoo.net/hot/3388957851

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