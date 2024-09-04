NewJeans Minji袒露HYBE-闵熙珍纷争中复杂心情：不安且沮丧，什么也做不了

女团NewJeans所属社ADOR前代表闵熙珍和母公司HYBE娱乐纷争持续了数月，非但未有平息的迹象，甚至愈演愈烈，近期再爆争议，使得NewJeans也处在惶恐不安中，成员Minji表达了她复杂的心情。

日前，Minji通过粉丝交流APP Phoning发文表示：「虽然我因为无法忍受酷暑，迫切希望夏天快点结束，但现在感觉到秋天已经到来，心情突然变得有些复杂。 」这番话被认为是在暗指最近闵熙珍被免去ADOR代表一事。 她继续说道：「已经有一周的时间了，我真的想把所有的事情都告诉大家，但却无法做到。 我本来想对关心和安慰我的Bunnies们说我没事，但这次真的没有信心这样说。 」



민지의 장문의 글은

더 이상 볼 일이 없길 바랬었습니다



대중에 알려진 것 이상으로

민지는 어른스러운 성격을 가지고 있다고

늘 생각합니다



첨언을 할 더 이상의 말이 지금은

떠오르지 않네요



민지야...

훗날 웃으며 회상할 그런날이 올꺼야#민지 #MINJI #뉴진스 #NewJeans pic.twitter.com/VrR3cf1lNJ — 민지플레이션 (@jogyeon33462238) September 2, 2024

Minji继续称：「一天的时间本应该用於讲述美好的故事，但为什么却要经历这些不必要的烦恼，我感到非常抱歉。 我对於自己什么都解决不了的现状感到非常无力和沮丧。 写下这些话的时候，我仍然觉得无所作为，什么问题也没有得到妥善解决。 」



最后Minji说：「我不知道这种不安的日子会持续多久，但我真的希望Bunnies和我们不再度过这些艰难的时光。 很抱歉在这么晚的时间打扰大家，晚安。 」

这是NewJeans成员首次公开表达她们对HYBE公司与闵熙珍之间冲突的态度。 ADOR娱乐於8月27日召开了董事会，免去了闵熙珍的代表职务，并任命金周永为新任代表。 闵熙珍方面则对此反对，称「此次罢免决定严重违反了股东协定和法院关於禁止行使表决权的临时禁令，是违法的决定。 」



HYBE持有ADOR娱乐80%的股份，并於5月31日的ADOR临时股东大会上以「抢夺经营权的嫌疑」为由推动了闵熙珍的免职，但法院受理了闵熙珍提出的禁止行使表决权的临时禁令，因此该计画未能实施。

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