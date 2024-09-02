《因为不想吃亏》申敏儿为了得到「假新郎」金永大的求婚！竟然又演起来：「那我们的孩子怎么办」XD

由申敏儿、金永大、李相二、韩智贤主演的《因为不想吃亏》，因搞笑有趣的剧情，首播后受到许多观众的喜爱！

之前，因为不想吃亏的孙海英（申敏儿 饰）向「便利商店兼职生」金志旭（金永大 饰）提议当她的「假新郎」。就这样...两人正式进入了结婚准备阶段，没想到与孙海英所期待的「新郎最好是普通男」的愿望不同，在金志旭换上西装后，带来180度大转变，让所有人都超震惊 XD



第三集的先公开影片中，孙海英要金志旭「假求婚」，孙海英：「你就来说一下台词，下跪说『请嫁给我』就这么一句话。」金志旭则是拒绝他并说：「你是要我用别人丢掉的 event 用品求婚，在那些垃圾面前下跪吗？」两人就这样吵起来，旁边还有吃瓜群众，被金志旭拒绝之后，结果...孙海英就说：「不结婚的话，那我们的孩子怎么办？」

"결혼 엎으면, 우리 애기는?"

지욱 어이 가출 사건 (°ロ°)

해영 때문에 지욱의 어이가 가출한 사건이다.



[월화] 저녁 8:50 | tvN X TVING#손해보기싫어서 #NoGainNoLove#tvN_TVING_오리지널_드라마 pic.twitter.com/98uBVtlcUc — tvN drama (@CJnDrama) September 1, 2024

而公开的剧照中，是孙海英和金志旭的甜蜜剧照，曾经是死对头的两人，不知不觉地越走越近。了解孙海英过去的恋爱史到饮食取向等讯息的金志旭，也准备了定制活动，虽然孙海英毫无期待地来到便利商店，但是金志旭有 Sense 的行动却掩饰不住欣慰之情，继在试西装之后，孙海英看到他多样的面貌，金志旭最后还是准备求婚仪式了？让人好奇这周的播出呢！



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