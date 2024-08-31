边佑锡代言韩国冰淇淋品牌！以新进研究员身份推出最新口味「佑锡也是外星人」9月1日全韩解锁

韩国知名冰淇淋品牌SPC Baskin Robbins自从公开最新代言人演员边佑锡后，粉丝们相当期待相关联名活动，而日前也在特定Workshop店请到了边佑锡共同公开了最新口味「佑锡也是外星人」，并宣布9月1日起全面在韩上市。

演员边佑锡曾在以往的访谈中提到过，自己最爱吃的SPC Baskin Robbins口味就是「妈妈是外星人」「杏仁BongBong」以及「薄荷巧克力碎片」三种，而这三种口味也早已经默默地在Baskin Robbins成为销售最强的前三名。9月1日更有新口味推出，是由代言人边佑锡所参与产品开发过程的口味「佑锡也是外星人」。



根据SPC Baskin Robbins透露，边佑锡在开发过程中对於味道的组合，比例以及产品命名等细节，都相当积极地提出意见，9月最新口味「佑锡也是外星人」是结合了平时边佑锡最爱的两个口味「妈妈是外星人」以及「薄荷巧克力碎片」的产品，包含了薄荷冰淇淋加巧克力冰淇淋，还有巧克力碎片以及饼干巧克力球在内。



此外，该品牌更即将推出由边佑锡最常使用的表情符号而获得灵感的本月蛋糕，名为「和佑锡一起微笑」，另外本月甜点也将推出由薄荷和巧克力冰淇淋结合，与上述口味「佑锡也是外星人」相同的马卡龙，9月中旬更计画推出「佑锡也是外星人」同款口味的圣代。



SPC Baskin Robbins表示，担任本次品牌代言人的边佑锡，更是品牌的新进研究员，充满热情与创意研发出新产品「佑锡也是外星人」，将从9月本月新口味为开端，并将与照片小卡等周边进行各种方式的行销活动。为庆祝9月新口味上市，9月1日到3日至门市购买冰淇淋更享有折扣，在韩国旅游的朋友快把握机会喔!



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