热门韩剧《好搭档》张娜拉与渣夫小三同框结婚照公开！原来不是偷拍，是光明正大的拍～XD

张娜拉剧中的渣男老公池承炫，实在是演得太好，行为太过分了！在网上被骂得好惨～。XD

热播中的韩剧《好搭档》拥有17.7%的全国最高收视率，即使因奥运停播也依旧紧抓住观众们的视线，而女主车恩京（张娜拉 饰）和老公金智尚（池承炫 饰）以及小三崔莎拉（韩材利 饰）的这条三角感情线，也是让人看得又气又紧张。



池承炫还特别出面拍了道歉影片，不仅向老婆诚恳道歉，后续还补向女儿道歉，既认真又爆笑～。XD（相关报导：渣男道歉还嘴硬！《好搭档》「出轨男」池承炫影片致歉「妻子」张娜拉，厚脸皮自诩演技优秀「治好观众的低血压」）



近期SBS官方又补公开了一系列三人同框的婚纱画报（写真），冲击力十足！！池承炫在读网友评论时，回答了关於婚纱照的问题：「事实上，那天我们是一起拍摄的。」







池承炫一边分享三人的结婚照，一边表示：「我和恩京拍完，就和莎拉拍，还有我们三个人一起的合照。我觉得会很有趣，就开玩笑地邀请她们一起拍了。」还拜托观众们不要太投入，戏剧就只是戏剧而已。



Viu原创韩剧《好搭档》每逢星期五、六晚10点30分在「黄Viu」同步上架，香港观众可观看最新集数紧贴剧情！



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