《背著善宰跑》金惠奫＋边佑锡双双入围第六届亚洲内容大赏！10月6日釜山揭晓

2024年亚洲内容大赏暨全球OTT大赏将於10月6日在电影的殿堂户外剧场举办，今日也公开了入围名单及审查委员评审团。

今年来到第六届的亚洲内容大赏暨全球OTT大赏，自2019年亚洲内容市场的急速成长，并从2023年起向全球扩张，针对全世界的TV、OTT线上创作内容给予奖项肯定。今年也邀请了国际知名的12位审查委员们进行预审，分为11个竞争分项，来自16个国家201部作品中，评选出10个国家的41篇作品成为入围者，再由7位国际主要审查委员们进行最终投票，选出得奖者。



导演王家卫执导的首部电视剧作品《繁花》入围了最佳创意奖、最佳男演员、最佳女配角等三个奖项，而韩国作品《杀人者的难堪》除了也入围最佳创意奖项以外，男演员的部分更有崔宇植、李熙俊与金曜汉一同入围。《精神病院也会迎来清晨》也入围了最佳创意奖，女主角朴宝英也顺利入围最佳女演员奖。《逆贫大叔》则是入围最佳OTT原创系列，以及其中的Tiffany更入围女子新人奖。



非常受到观众们喜爱的《背著善宰跑》也由女主角金惠奫入围最佳女演员，男主角边佑锡则是入围男子新人奖，今年更首度增设音乐奖项，在电视剧中由乐团Eclipse所演唱的《阵雨》也入围了。台剧《不够善良的我们》则入围了最佳亚洲内容、最佳作家，以及最佳女演员由林依晨入围，最佳男配角则由柯震东入围，另外也入围了音乐奖项。



最佳男主角演员的入围名单包含《无路可走：轮盘赌》的赵震雄，《繁花》的胡歌，《VIVANT》的堺雅人，《杀人者的难堪》的崔宇植，《少年时代》的任时完，《有生之年》的吴慷仁以及《正港分局》的许光汉。最佳女主角演员的入围名单包含《不够善良的我们》的林依晨，《背著善宰跑》的金惠奫，《雪茄女郎》迪安・萨斯特罗瓦尔多，《Eye Love You》二阶堂富美，《不完美受害人》周迅以及《精神病房也会迎来清晨》的朴宝英。



演员奖的众多候选人，在OTT领域最受喜爱的演员，将由观衆参与投票直接选出，从9月9日下午3点开始,将通过APP和网络进行全球观衆投票。

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