TWS 首次澳门SHOWCASE展现充满活力可爱一面 向粉丝表示“超喜欢你”

韩国男团TWS 於2024年8月25日在「澳门百老汇™」 - 百老汇舞台举行了由一直娱主办的TWS 2nd Mini Album 'SUMMER BEAT!' 线下签名会跟SHOWCASE，成员们在SHOWCASE中除了演唱歌曲外也进行了多种互动游戏於问答，跟42 (TWS 官方粉丝名称) 度过了一段欢乐幸福的时光。

TWS 先以第二张迷你专辑收录曲 《Double Take》为这次SHOWCASE揭开序幕。TWS 因清爽活力的主打曲著名，而《Double Take》就展示完全不一样的曲风跟魅力，是一首以简约时尚节奏和低音为特色的嘻哈歌曲。演唱后成员们逐一以中文自我介绍，而为了让42更了解TWS组合及成员本身还有这张专辑，SHOWCASE中还准备了特别的问答环节。

提及这次的活动举办地澳门时，成员们表示是第一次来澳门，当公布了他们要去澳门的消息时，很多42也在Weverse为他们推荐澳门的美食及景点，最想吃的就是澳门的经典食物「葡挞」。成员们为了向42表示心意，事前跟成员HANJIN学习了中文，也轮流摆出不一样的爱心动作，令在场粉丝都大呼可爱。成员SHINYU介绍了这次迷你专辑《SUMMER BEAT!》讲述的是心动初遇的故事，是一个非常能够表达他们清凉风格的专辑。当中也谈到了他们在拍摄MV 《hey! hey!》及《If I'm S, Can You Be My N?》的幕后花絮，令在场粉丝了解更多他们幕后的一面。问答环节完结后为42带来这次迷你专辑主打歌《If I'm S, Can You Be My N?》舞台，将气氛推到更热烈。

随后就是游戏环节，成员们分成“TWS”队跟“520”队两组玩游戏，输掉的组需要接受现场challenge惩罚。第一个游戏是在指定时间内在成员背上接力画画，最后一位成员通过触感来猜出是什么，这个游戏除了看到成员们的画功也看到他们的想象力，520队最后以1分之差胜出第一个回合。而另一个游戏就是用中文读音猜TWS的歌曲，这个游戏由TWS队全部猜中，使TWS队及520队在游戏环节以1对1打成平手，两组游戏结束后随即也在台上challenge了JYP的《Honey》、SEVENTEEN的《Rock with you》，现场42大饱眼福。成员们更为42准备了一份特别的告白礼物，演唱了一段组合飞轮海的经典曲目《超喜欢你》向42表达他们的爱意，在场42也向TWS高呼“超喜欢你”。

SHOWCASE临近尾声时，TWS成员们逐一说出这次活动感想，也跟在场的42拍大合照留下纪念，并送上今日最后的表演歌曲《hey! hey!》为这次SHOWCASE画上完美句号，现场应援声热烈。更值得一提的是，成员们亲自录制活动退场引导，42们心情久久不能平复，高呼安可，可见TWS强烈的感染力和亲和力。

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