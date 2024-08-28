韩娱圈「SUGA注意报」！李泳知节目上发言「零糖」，被指影射防弹少年团SUGA

防弹少年团成员SUGA酒驾事件的余波仍在娱乐圈蔓延。

歌手李泳知在个人YouTube节目中发表的一番言论，被部份网友怀疑是在影射SUGA，从而引发了广泛的争议。



8月24日，李泳知在个人综艺节目《虽然没准备什么菜》中介绍了一款由赞助商提供的酒类产品。 当时，李泳知透露这款酒是「零糖（Zero Sugar）」产品，字幕组标注的字幕也是「슈거」（Sugar的音译）。 她还补充道：「当然19岁以下的未成年人禁止购买。 在骑自行车之前不要饮酒，否则就是酒驾。 」这段话本身并无问题，但部份观众联想到了前不久刚刚发生的SUGA醉驾事件，他们就认为李泳知的言论含沙射影，是暗讽SUGA。



受到SUGA事件影响的还有SEENTEEN成员夫胜寛，早前他在配合宣传代言的酒类广告时，曾留言提醒大家「不要酒后驾驶」，遭到了洗版式的恶评攻击。



自从8月6日事情曝光后，事隔多日SUGA再次道歉，透过手写信向粉丝们致歉，他在信中表示：「8月6日晚，我犯了酒后乘坐电动踏板车在人行道行驶的错误，第二天匆忙公开的第一封道歉信也造成混乱，对此致以深深的歉意」、「 轻率的举动让珍惜我的人都很疲惫，我会努力不再犯错，带著悔悟生活。 」同时，他也向防弹少年团的队友们表达歉意：「无论何时都相信我的成员们，因为我也经历了艰难的时刻，我很抱歉。 」最后SUGA还称：「不仅会接受处分，也会接受批评和指责」、「对於引起的社会争议，让许多人失望了，再次低头表达诚挚的歉意。

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