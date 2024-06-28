全道嬿&池昌旭&林智妍《左轮手枪》8月7日重磅上映：演技派同场飙戏

演员全道嬿、池昌旭和林智妍携手主演电影《左轮手枪》（《Revolver》）将於8月正式上映，日前公开了首轮官方海报和宣传片。

《左轮手枪》讲述了曾经因犯下重罪入狱的前警察「秀英」（全道嬿 饰）出狱后，为了追寻唯一目标而奋力前行的故事。海报中全道嬿、池昌旭和林智妍表情紧张，眼神锐利而炙热，似乎战斗一触即发。还有手枪的近景特写，配著令人震撼的标语「被抛弃的承诺，唯一的目标」，大大刺激了观众们的好奇心。



一同公开的预告片展示了电影独特的色调和氛围，每一个角色都个性鲜明，完美展现各自的演技。



前警察「秀英」在出狱后才意识到被所有与案件有关的人抛弃，顷刻间变得一无所有，她开始毫不犹豫地朝著两年前承诺的唯一目标前进。 在没有任何可信赖的人面前，神秘人物「尹善」出现了，不知道她是唯一的合作者还是派来监视「秀英」的人，两人形成一种奇怪的紧张氛围。 全道嬿饰「河秀英」一角，以冷漠的面容平静地展现内心沸腾的愤怒。

鼓动秀英行动的「喷了香水的疯狗」安迪由池昌旭扮演，他将在影片中带来令人惊艳的演技转变。 林智妍以无法捉摸的「郑尹善」形象登场，展现了复杂人物内心微妙的变化。

此外，《左轮手枪》将於8月7日正式上映。

Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻