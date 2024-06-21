倒数4集就要大结局！回顾《毕业》郑丽媛＆魏嘏隽姐弟恋超甜名场面，每幕心动指数都破表♥

Viu Original 原创爱情职场韩剧《毕业》讲述昔日以师生关系结缘的徐惠珍（郑丽媛 饰）和李俊浩（魏嘏隽 饰），时隔10年在熟悉的老地方补习班重新相遇，展开姐弟恋地下情♥

随著剧情推进，在网路上讨论度也越来越高，现在小编就带著大家来回顾令人心动的那几幕吧～



沙发Kiss、车内Kiss（EP.8）

李俊浩拉住徐惠珍说：「我的耐心...已经消耗殆尽，别躲！」徐惠珍一开始还露出呆萌的眼神（笑）！之后李俊浩亲了徐惠珍，老师无处安放的小手太可爱，两人亲了又笑又亲，最后紧紧抱著彼此，让观众直呼超甜！



一起回家的两人，到了徐惠珍的家后她要李俊浩直接开车回去，李俊浩：「今天可是很有意义的第一次约会，居然不请我去你家喝茶或是吃个拉面吗？」徐惠珍给了个脸颊bobo，李俊浩表示只亲脸颊是不够的，直接亲了上去 >///<



Legend床戏（EP.9）

不得不说安导演真的很会啊（一开始只让观众听声音，让人心痒痒 XD）李俊浩因为叫了「老师」被徐惠珍推下床，徐惠珍：「不要叫我老师！我只要听到你那么叫我...就觉得自己在对你做坏事！」李俊浩之后跟她告白：「徐惠珍我爱你！比我想像中还要长的时间，一直都爱著你！」



海边约会和好（EP.12）

两人因为授课本质展开激烈争吵，但...最后安慰徐惠珍的还是李俊浩，徐惠珍甚至忘记大海是长什么样子，李俊浩给徐惠珍送上暂时休息的瞬间。在海边散步的两人露出灿烂的笑容，再看一次也让人心动又治愈。



《毕业》只剩下4集就要大结局，制作组也透露：「后半部徐惠珍、李俊浩的恋爱会出现意想不到的变数。」是李俊浩的家人会反对两人的恋爱？还是恋情曝光后得承受的舆论压力？两人是否难解决难题呢？期待接下来的播出！《毕业》逢星期六、日晚上10点15分在「黄Viu」上架，香港观众可免费收看！

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