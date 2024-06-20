《背著善宰跑》边佑锡见面会首尔场乱象：被害者已有110人以上，诈骗金额超过9000万韩元！

昨日的JTBC新闻报导，近期跃升为Top Star等级的大势演员边佑锡，即将在7月初举办连续两日的首尔场粉丝见面会，一共8000张门票却有70万人上网抢买，那么抢票失败的粉丝怎么办呢？只好寻求黄牛的让票，却也因此传出了许多诈骗的事件。

新闻中邀请到的专家们，也提到边佑锡的确是在韩国同样人气非常火爆，甚至可说是开启了一个「边佑锡时代」。但粉丝见面会售票后，黄牛诈骗的乱象在韩国也出现。演员边佑锡的见面会门票，原价是77000韩元，但在黄牛的票价却飙涨到一张10倍价格75万韩元，A区的甚至飙涨到900万韩元，对於粉丝来说，只求进场，黄牛漫天喊价粉丝们也只能接受。



网路上的黄牛为了取得信任，更对粉丝们写出「有问题全额退款」的字眼，甚至晒出自己抢票总是成功的「履历表」，让粉丝们深信不疑。一位受害者直接接受电话访问，提到虽知道黄牛很可能是诈欺，所以要求得到许多购票成功的证明，黄牛也都一一提供证明，付款后，粉丝才发现那些购票时间与证明全部都是合成的，诈骗手法相当缜密。



黄牛除了赚取差价还不够，现在更是使用诈骗手法要粉丝多次追加汇款，并且表示「只是因为担心自己黄牛的行径曝光，多出的金额将全部退回」，要求粉丝们多次汇款，当然这些款项也有去无回。另外还有粉丝们遭受到性骚扰，黄牛自己拍下身体特定部位不雅照，传给付款人，表示想以这照片当作和解的条件，让受害粉丝觉得相当荒唐。



另一位被害者也表示，虽然都知道黄牛是不法的，但作为粉丝们的心情只想要进场一次去看喜爱的歌手或演员，直接去一次现场表达应援支持，利用粉丝们这样的心情进行诈骗的人，真的非常恶劣。而专家也表示这些诈欺黄牛连线的伺服器都在海外，搜查有难度，要抓到他们并拿回补偿，就犹如摘下星星那么困难。专家也只能一再呼吁，千万不要与黄牛进行不法交易。



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