《逃走》李帝勋拜托化妆团队把自己弄丑！自曝已看过《信号2》剧本！感叹「金银姬超越金银姬」

演员李帝勋近日因宣传即将於7月3日上映的电影《逃走》而进行多场访谈，提到他自己看过了《信号2》的剧本并且给了个「疯了」的评语。

李帝勋在本次的电影新作《逃走》与具教焕合作，饰演一位从北方想要逃往南韩的「北韩」军人林圭南。李帝勋也设身处地的思考为什么圭南明明有著退伍后的生活计画，又为何要尽力逃跑？也许为的就是逃离这既定的生活框架，朝向自由的梦想目标前进吧。



李帝勋的皮肤一向白皙透亮，但圭南这个角色却必须黝黑并疲惫，这也让李帝勋爱上这样的反差表现，很努力让自己变黑，他也提到一般在拍摄过程中一有时间就去照镜子，但这次的角色圭南让他不用在意外表，反而想看自己够不够「丑」，如果太干净的话，李帝勋还会跑去找化妆团队，请大家帮他「变丑」。



除了宣传新电影作品《逃走》外，更对於自己回归小萤幕的《信号2》以及《模范计程车3》李帝勋也表达与观众一样充满期待。虽然《信号2》李帝勋只看过了少量的剧本，但他却惊叹这剧本「疯了」，应该会展现出超乎大家所想像的内容，也大赞并不只是「金银姬就是金银姬」的程度，而应该是「金银姬超越金银姬」的程度才对。



还记得在去年的釜山影展前夕，李帝勋突然传出紧急送医的消息，原来他罹患了缺血性大肠炎，痛的程度连能够注射的镇痛剂都已经失灵，后来紧急进行手术，当时还必须在死亡同意书上签名，让他感觉「原来有可能在这里结束生命啊」，脑中还上演人生走马灯，后来顺利结束手术苏醒，让他相当庆幸，但觉得自己似乎没有享受人生，感到有点委屈。



虽说要享受人生，李帝勋却在大病痊愈后继续投入工作，让大家都笑了起来，李帝勋说虽然感觉很对不起自己的身体，但很多工作都已经是既定的行程，所以不太能随意休息，於是他告诉大家他尚未实现「随心所欲地享受生活」这一点罗！



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