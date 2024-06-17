李升基岳父无罪判决被驳回，女婿紧急发声明：别碰我家人！韩网大骂：疯了

韩国男星李升基岳父操纵股价案，原无罪判决被最高法院推翻，案件发回重审。 李升基通过经纪公司发表声明，呼吁不要传播虚假信息或恶意猜测。

从与李多寅谈恋爱开始，李升基的公众形象就开始下滑，只因女方家庭深陷经济丑闻中。 李多寅的继父李洪宪在担任公司会长期间，通过各种违法手段套现，导致众多家庭受害，甚至有人因此走上绝路。 李多寅的继父被判处4年有期徒刑，而妈妈甄美里也并非完全清白，也曾涉嫌股票内线交易。李升基结婚时发布了护妻声明，称岳父涉嫌的股价操弄案已被判无罪，当时就遭到广大韩国网友们的强烈反对。有韩媒直接打脸李升基，称相关案件正在进行三审中，并未下定论。

6月16日，韩国最高法院第三审判庭，推翻了被指控违反《资本市场法》的李洪宪及其同伙无罪释放的原判，案件已发回首尔高等法院。面对这一新判决，李升基再次被推上舆论的风口浪尖，其经纪公司即刻发布了官方声明，表示：「为了道20周年、一直努力更加接近粉丝的李升基，恳请大家不要触碰他的家人。」 同时还称：「李升基现在作为一个家庭的负责人、作为丈夫、一个孩子的父亲、一个家庭的女婿，承担著责任。此外，李升基的岳父岳母也成为了新生命的祖父母。这件事情发生在李升基结婚之前，是家人们之间要解决的问题。 本公司再次强调，对於散播李升基及其家人的假新闻或恶意诽谤评论者，本公司将诉诸於法律严惩不贷。」



然而，这份声明似乎招致了更多针对李升基的批评，韩国网友留言称：「既然是婚前的事情，你干嘛要站出来发声？」 、「不是一家人，不进一家门，可见李升基的人品」、「为什么不直接起诉呢？ 还要发布声明」、「自己是受害者时和他人是受害者时，你的反应还真不同啊」、「家人之间要解决的问题？ 不许碰家人？ 那别人就不是其他人的家人吗」、「李升基逐渐疯狂」、「你被HOOK骗的时候是怎么回应的？」 、「真不要脸啊，你算什么东西，还好意思发声明」等。

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