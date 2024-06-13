悬疑韩剧《我们，家》剧情反转疯狂吸睛！金喜善老公出轨假死，小三妍雨遇前辈秒变粉丝～

由「韩国第一美女」金喜善伙拍「百想影后」李慧英主演的全新悬疑韩剧《我们，家》甫开播便收获大量好评，该剧围绕著一个看似幸福美满的名人家庭，某天因为家中长辈离奇去世而触发蝴蝶效应，导致那些尘封已久的肮脏秘密被逐一揭开，集集反转不断、剧力万钧！

（有雷，慎入）



妍雨前任们先后一一身亡，被封「骗保魔女」

韩剧《我们，家》讲述韩国顶尖心理医生卢英媛（金喜善 饰）与整形外科医生崔宰镇（金南喜 饰）婚后一直过著美满生活，某天英媛老爷崔顾眠（权海骁 饰）意外去世，此时她的奶奶洪莎江 （李慧英 饰）却不亦乐乎，令她怀疑老爷的死亡真相；



与此同时，宰镇突然下落不明，英媛发现他与李世娜（妍雨 饰）竟出轨长达一年半，然而世娜曾交往的三名男性均先后离奇死亡，使她有著「骗保魔女」的嫌疑！为了找到丈夫，英媛和奶奶联手合作，宰镇却疑似走上绝路，最终他自杀和外遇的消息遭到泄露，令英媛一家成为全民热话！但是莎江却发现宰镇只是「假死」，现时更与小三世娜双宿双栖⋯⋯



老爷诬陷，父亲卷丑闻

《我们，家》播出仅六集便以高潮迭起的反转剧情成功吸引观众眼球，如剧中女主卢英媛亲父不堪被卷入性骚扰丑闻而坠楼身亡，英媛获崔氏一家收留，最后更下嫁宰镇，岂料她却在老爷死后发现对方有份诬陷父亲；英媛也在老爷的丧礼上初见世娜，原以为她是老爷的情妇，不料女方竟是自己婚姻中的小三，丈夫出轨一事更早已被家人得悉，只有英媛被蒙在鼓里！



此外，看似医术高明的丈夫原来也是「无用医生」，不但看到血就会僵硬，更无法亲自操刀⋯⋯随著英媛的世界逐渐崩坏，网友们大赞《我们，家》惊喜不断，也认为金喜善的演出为剧集加分不少，她也坦承本剧为她带来了全新元素：「2、30岁的时候，我专注於浪漫剧种，现在40多岁的我想展现出以前从未表现过的一面。」



剧中「骗保魔女」世娜身份神秘，妍雨也指角色非常复杂：「世娜是个难以理解的人，我认为我要对角色有一定程度的了解才可以自然地演绎台词，但是即使我仔细地阅读剧本，我也无法好好地分析世娜。」谈到能够与多位前辈同框斗戏，妍雨随即秒变小粉丝：「我在片场看到金喜善的眼神、以及李惠英的吸引力，全都令我很羡慕，有时候我会想：『为甚么我做不到呢？』我想前辈们一定经历过这个（自我怀疑）阶段，现在才会如此精彩。」



韩剧《我们，家》逢星期五、六晚上11时在「黄Viu」上架，香港观众亦可一并收看Viu Original原创爱情韩剧《毕业》、《黑帮的我成了高中生》、《我明目张胆地梦想成为灰姑娘》和《美女与纯情男》，免费煲尽大热韩剧。

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