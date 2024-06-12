朱宇宰怨隨著邊佑錫和張基龍人氣暴漲「自己也被挖」，誰叫你們好朋友如影隨形XD

流出(?)的親暱照怎麼回事XDD

由劉在錫主持，HAHA、李美珠、朱宇宰等人擔任班底的《玩什麼好呢》（玩甚麼好呢），最新一集EP.237劉在錫提到朱宇宰因邊佑錫的關係變話題，結果朱宇宰有些無奈XD。

「最近佑錫很受歡迎，你也一起變成熱門話題了！」劉在錫提起邊佑錫爆紅，粉絲瘋狂「考古」邊佑錫的過往，結果朱宇宰意外一起成為話題一事，朱宇宰回應：「隨著佑錫和基龍（張基龍）很受歡迎，我也跟著一起……我也跟著被挖了！」他一邊做著挖掘動作一邊裝作(?)無奈笑著。



「你怎麼混在裡面！感覺像以前《女高怪談》（鬼片）！」劉在錫話一出畫風瞬間轉變，因為朱宇宰和邊佑錫不僅同期當過模特兒，私下也是好朋友，如影隨形到劉在錫開玩笑「朱宇宰像鬼一樣到處都有」。這倒是真的，推特上有名郵筒（邊佑錫粉絲名）就說：「如果深入挖掘邊佑錫的過去，真不知道我在深入挖掘邊佑錫還是朱宇宰……」



朱宇宰和邊佑錫是多年好友了，兩人在模特兒活動時都是隸屬YG娛樂旗下的模特兒公司KPLUS，除了模特兒活動與社群帳號之外，也不時在電視螢幕同框，說「如影隨形」真的不過分，邊佑錫某次看朱宇宰直播被發現，朱宇宰直接趕人家走。2022年朱宇宰因《Running Man》爆紅後，也和邊佑錫一起現身，邊佑錫直言朱宇宰是「模特兒界的搞笑藝人」，不過在遊戲中也對朱宇宰表達出無限信任。去年兩人一起演了《大力女子姜南順》，播出期間邊佑錫聲音演出過朱宇宰直播。

변우석이 거의 주우재님을 애착인형정도로

생각하는듯

허리에 팔감고 껴안고 난리다 pic.twitter.com/PMlz3k6xfs — 첼 (@letter_1031) May 26, 2024

2,3짤 주우재 약간 변우석 찍어주는 학부모 느낌인데 pic.twitter.com/f6r4VCiksA — (@lovefrwn) May 19, 2024

나 런닝맨 나올때 주우재만 봤는데 ㄹㅇ예능잘하고 변우석이랑 같이나올때도 친해서 나왔나보네 하고 관심없었어ㅜㅜㅜㅜ이년전부터 좋아했어야ㅜㅜ주우재가 겁나부러워짐 젭알...주우재 유튜브에 나오면안되나.. pic.twitter.com/fNhfXASPl4 — (@vtvtbysu) June 11, 2024

▼2022年《Running Man》（遊戲中問女友和好友日久生情相關問題，邊佑錫表示對朱宇宰絕對信任，但被《RM》成員們解釋成朱宇宰不夠帥所以不用怕XD）



邊佑錫以《背著善宰跑》爆紅後，在《Running Man》透露和朱宇宰的相識是在某次模特兒活動，他被前輩要求去廁所叫一個人集合，那個人就是朱宇宰。《Salon Drip 2》上邊佑錫還神秘的婉拒公開朱宇宰給自己的簡訊，說自己其實較早當模特兒（邊佑錫2010，朱宇宰2013），而朱宇宰「像彗星一樣出現」，兩人友誼從模特兒至今不變。

▼《Running Man》



▼《Salon Drip 2》



朱宇宰除了邊佑錫，還點出張基龍也讓自己被「挖」，因為和張基龍也是非常好的朋友，去年在《玩什麼好呢》就說過張基龍是自己模特兒時期到現在的朋友。張基龍與朱宇宰、邊佑錫都曾是KPLUS旗下模特兒（張基龍2012年模特兒出道，也是朱宇宰前輩），張基龍2017、18年連續以《Go Back夫婦》、《我的大叔》爆紅，張基龍最近宣傳《我不是英雄》在《Salon Drip 2》也提到朱宇宰，他說過兩人一起度過艱難時期有種戰友愛，目前分別闖戲劇圈和綜藝圈都勉勵過對方，張基龍還說朱宇宰有種特有的性感，黝黑皮膚和骨感。



SNS에서 활약하는 모델들! 강승현, 스테파니 리, 주우재, 장기용과 나눈 SNS 이야기.https://t.co/hK4fMdgVCl pic.twitter.com/MfWXuipQc7 — W Korea (@wkorea) November 12, 2015

▼《玩什麼好呢》



▼《Salon Drip 2》



而《玩什麼好呢》裡播放的一場時裝秀（騷，Show）影片，是跟著邊佑爆紅的2015年一場秀，裡面模特兒可見南柱赫、張基龍、朱宇宰與邊佑錫，現在這四人的名氣都擴及到模特兒圈子之外，全是韓國炙手可熱的明星。

草莓@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞