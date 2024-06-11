双男主演技受赞许！《黑帮的我成了高中生》奉宰铉显露黑暗面，对尹灿荣敞开心房（EP.3-4）

《黑帮的我成了高中生》上周播出的最新第3、第4集，崔世京（奉宰铉饰演）终於对金德八（李瑞镇饰演）上身的宋理宪（尹灿荣饰演，李瑞镇声音演出）敞开心房，过程崔世京的黑暗面几乎坦露在了观众眼前。尹灿荣和奉宰铉演技颇受赞许，好口碑渐传。

（以下涉及剧情内容）

宋理宪的和理宪妈妈（李姬珍饰演）DNA结果相符，但崔世京仍对宋理宪半信半疑，在一次宋理宪帮助崔世京摆脱态度不好的同学后，宋理宪和崔世京达成了约定：崔世京要帮助宋理宪成绩进步，宋理宪会帮他完成任何愿望。

崔世京被宋理宪看见自己也有被同学欺凌的一面，在宋理宪不慎吃了菠萝（凤梨）昏厥后，崔世京直接在宋理宪面前失控：他怕自己当初拒绝帮忙害死了宋理宪，对宋理宪产生极大内疚感。听了崔世京的自白，宋理宪只是说：「他会回来的，我会让他回来。」并希望崔世京也能成为让宋理宪回来的助力。



除了陪宋理宪读书、帮助他拉高成绩外，当宋理宪妈妈差点被李眉京（黄宝罗饰演）指使的东水派绑架时，崔世京也帮忙拖住歹徒。令人担心的是，他为了向检察官父亲崔明宪（徐泰华饰演）解释自己的伤，压力大到晕倒。



洪载民厚脸皮出现在宋理宪家时，崔世京也伸出了手，他向洪载民摊牌：「你不是绑架理宪妈妈的人吗？」宋理宪听见了也知道了东水派涉入其中，但未出击前就先遭东水派绑走，金德八此时面对著过往和他要好的金东水（元太珉饰演）和韩宗哲（高东旭饰演）。



明(11)日播出的下集，预告片中金东水看见宋理宪更是一把火，因为他认定宋理宪是害死金德八的凶手。崔世京无法眼睁睁看著宋理宪被绑，但洪载民也看不下去他只身想对付黑帮，结果崔世京先被爸爸逮住了。好消息是，金东水似乎意识到了金德八的存在，反倒要改抓李眉京给金德八。

《黑帮的我成了高中生》播出两周至今逐渐传出好口碑，虽然原著小说迷对於其改编颇有微词（疑似删掉BL桥段），不过导演的拍摄手法还是让不少观众惊呼：「导演就是当爱情剧在拍啊！」称赞两名男主角互动自然可爱、耐人寻味，且演技相当好。

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