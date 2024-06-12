CBX和SM纷争恐波及SUHO！韩网：EXO队长是极限职业

EXO小分队CBX与EXO所属经纪公司SM娱乐再陷争议，韩媒分析双方的「火花」会波及EXO的队长SUHO。

10日上午，CBX突然发布通告称将於同日下午举办紧急发布会，谴责SM娱乐不顾之前的合约，要求CBX支付个人活动收入的10%，并以EXO的完整体活动为要挟。SM娱乐回应CBX的指控，表示CBX亲自签署了协定，支付销售额的10% 以通过个人法人进行个人活动，此后INB100发送了内容证明，表示没有必要遵守协定书，「这是作为EXO成员只享受权利和好处，不履行义务的意思」，SM强调：「本公司不会容忍CBX为了追求自己的私利而每次重复专属合约和协定书无效的主张的行为，就算CBX方面想通过舆论战将自己的错误行为正当化，本公司也会根据法律和原则冷静应对，通过法院追究CBX方面的责任」。



事情发酵过程中，正巧碰上EXO队长SUHO的官方活动，他将在6月14日进行MBN周末剧《世子消失了》杀青采访。 《世消失了》是SUHO首次主演的古装剧， SUHO通过该剧向影视剧圈迈出了重要的一步，他也凭藉扎实的演技展现了角色的情感变化，在观众之间反响很不错。 随著剧集的推进，SUHO以更深厚的情感线给观众们留下了深刻的印象，稳定地引导著剧情的发展，提高了观众的投入感。 因此，大家对《世子消失了》杀青访中，SUHO如何提及首次古装演出的幕后故事以及与其他重要演员的合作等话题非常关注。



然而，目前独立厂牌INB100的EXO小分队CBX在10日突然与SM娱乐公司再次公开对立，形势急转直下。 现在，媒体更加关注EXO的队长SUHO在EXO CBX事件中的立场，而不是《世子消失了》。 重要的作品讨论可能会被CBX的问题所掩盖，采访现场可能会变得像新闻发布会一样紧张。 去年，当CBX和SM娱乐的冲突首次浮出水面时，SUHO正忙於音乐剧《莫札特！》的活动，当时就深陷尴尬处境中。

相关内容也在theqoo等韩网论坛引发了网友的关注，大家纷纷留言表示：「EXO队长是极限职业」、「运气好差，每次都是他活动时遇到问题」、「我记得某人发布婚讯的时候正好碰上SUHO的《话剧》试演会」、「和SUHO根本没关系，麻烦采访时不要问他相关的问题，去问当事人吧」等。

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