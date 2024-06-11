《泪之女王》金秀贤携亚巡袭港 百想艺术大赏获颁「最佳人气男演员奖」！ 惊喜公开宣传片并以广东话说「大家好」 跟粉丝约定「8月10日香港见」

韩剧《泪之女王》饰演财阀家女婿白贤佑的金秀贤，将於2024年8月10日(六)假亚洲国际博览馆10号展馆举行由 GOLDMEDALIST 、J HARMONY和D-SHOW合办的「2024 KIM SOO HYUN ASIA TOUR in HONGKONG 『EYES ON YOU>』」见面会。

《泪之女王》大结局播出已经超过一个月，但不论是主角金秀贤还是电视剧本身的人气及话题性依然未减。金秀贤早前於第60届百想艺术大赏获颁「最佳人气男演员奖」，最近亦跟大咖演员宋康昊及金泰梨一同入围首尔国际电视节，角逐视帝宝座；而《泪之女王》亦跟《Moving异能》和《非法正义》等大热韩剧同步入围，角逐K-drama部门大赏。另外，电视剧原声带专辑亦已於预售期间宣告全数售罄，反应热烈，唱片公司现更於正式贩卖前考虑增加产量。



爲了给香港影迷一个惊喜，金秀贤今日突发惊喜公开宣传影片！片中金秀贤以广东话跟大家打招呼，并表示久违跟大家在香港见面，感到非常期待；最后更跟一衆粉丝甜蜜约定「8月10日香港见」！

金秀贤见面会门票将於6月18日（二）早上10时於快达票公开发售，票价分别为$1,680、$1,380、$1,080及$880。购买HK$1,680门票的观众可获得「VIP纪念卡及挂绳和有机会获得团体合照(20对1)福利」；购买HK$1,680及HK$1380门票的观众可获得「限定名信片」；而全场观众皆可获得「官方海报1张」(其他粉丝福利请参见公告)。各位粉丝记得mark实以上抢飞日期和时间啦！



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