《黑帮的我成了高中生》登OTT推荐榜首！李瑞镇为尹灿荣发奋图强，人气港星Do姐也大推～

「韩剧达人」Do姐（郑裕玲）最近又有好推介！说的正是由尹灿荣、男团Golden Child成员奉宰铉和李瑞镇主演的奇幻喜剧《黑帮的我成了高中生》。

理宪死前秘密

韩剧《黑帮的我成了高中生》讲述高中生宋理宪（尹灿荣 饰）不堪校园暴力跳桥轻生，却被黑社会大佬金德八（李瑞镇 饰）舍身拯救；德八虽然丧命，灵魂却占据了理宪的身体，他也因此了解到理宪的不幸，决定报复一众加害者。这时崔世京（奉宰铉饰）察觉到理宪的变化，更怀疑眼前的他并不是同一个人！随著「新理宪」和世京关系升温，理宪死前的秘密终於揭开：原来他曾向世京寻求帮助却被恶言相向，此后世京一直耿耿於怀！德八专注学习，并在世京的帮助下成绩突飞猛进，他希望理宪灵魂归位时能够以大学生的身份重新出发⋯⋯



根据韩国「OTT综合搜寻及推荐平台」显示，《黑帮的我成了高中生》在上周播出后即时占据「实时人气连续剧排行榜」冠军，领先一众剧集，可见尹灿荣和奉宰铉的精彩演绎成功吸引观众，也让网友期待两人的Bromance继续升温！



香港观众追捧

《黑帮的我成了高中生》除了深受韩国观众爱戴，本地姜「星级剧迷」Do姐亦跟上这股「黑帮风潮」，早前在其主持的人气电台节目《口水多过浪花》大赞好睇（好看），吸引不少香港观众纷纷留言接示：「 Do姐识货，噚晚睇咗两集，好好睇啊！」、「李瑞镇个look都好正！」、「开剧时不抱希望，看完两集后焦急等更新，惨了！」、「主角做两个唔同嘅性格反差好大，做得唔错。」



想感受《黑帮的我成了高中生》的独有魅力，香港观众可以逢星期三下午4时30分到「黄Viu 」收看最新两集，亦可一并煲埋Viu Original原创爱情韩剧《毕业》、《我明目张胆地梦想成为灰姑娘》、《我们，家》和《美女与纯情男》，尽览今季人气韩剧。

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