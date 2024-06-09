aespa＆NewJeans舞蹈跳战引热议！Minji还把aespa的宣传单贴在HYBE大楼里，网：好奇房时爀的反应

日前，HYBE 娱乐和旗下厂牌 ADOR 代表闵熙珍之间的纷争陷入混乱，闵熙珍在记者会上反驳 HYBE 对她的指控，还公开与房时爀之间的 KakaoTalk 对话，房时爀说：「你可以把aespa 踩在脚下，对吧？」闵熙珍以「哈哈哈」回应对方的讯息，这也立即引发热议。

（＊相关新闻：aespa正面回应HYBE房时爀「可以把aespa踩在脚下吗」：我们只会对自己的活动全力以赴，和NewJeans是好同事）

而 aespa 和 NewJeans 在近期都发行新专辑，没想到...8日她们在 SNS 公开〈Armageddon〉（Karina、Giselle、Minji、Haerin）和〈How Sweet〉（Hanni、Danielle、Winter、Ningning）舞蹈挑战的影片，让许多粉丝们都相当惊喜！

在舞蹈挑战时，NewJeans Minji 从 aespa Karina 和 Giselle 那里收到外星末日的宣传单，Minji 更偷偷把这些宣传单贴在 HYBE 大楼里。Minji 透露：「前辈让我们把它贴在公司周围，所以我就把它们贴在各处，经纪人告诉我不要这样做，但是我偷偷坚持下来了。」得知这个消息的 Karina 也表示：「Minji 做到了！」

아 카리나 지젤 선배님이 캣닢즈랑 챌린지 할때 외계인 침공 스티커 주시면서 회사에 뿌려주세요!! 하셨대 ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ 그래서 민지가 매니저님 몰래몰래 회사 곳곳에 뿌려놨대 개웃기다 pic.twitter.com/ZPTdoF9MV9 — 밍곰 (@Minggom_16) June 8, 2024

可爱的幕后花絮在韩网引发热烈讨论，韩网友：「啊 太可爱了」、「时爀啊～不要踩我 嘿嘿嘿」、「房时爀会在电梯里看到吗」、「啊～两个组合的友谊真好，还因爲活动重叠了」、「很好奇房时爀的反应」、「加上Karina 的反应也是完美的结局」、「感觉像是完成了艰难的任务一样 哈哈哈」、「如果是我的话就放在房时爀的办公室了」、「真的太可爱了 希望他们和睦永远在一起」等等。



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