aespa＆NewJeans舞蹈跳戰引熱議！Minji還把aespa的宣傳單貼在HYBE大樓裡，網：好奇房時爀的反應

日前，HYBE 娛樂和旗下廠牌 ADOR 代表閔熙珍之間的紛爭陷入混亂，閔熙珍在記者會上反駁 HYBE 對她的指控，還公開與房時爀之間的 KakaoTalk 對話，房時爀說：「妳可以把aespa 踩在腳下，對吧？」閔熙珍以「哈哈哈」回應對方的訊息，這也立即引發熱議。

（＊相關新聞：aespa正面回應HYBE房時爀「可以把aespa踩在腳下嗎」：我們只會對自己的活動全力以赴，和NewJeans是好同事）

而 aespa 和 NewJeans 在近期都發行新專輯，沒想到...8日她們在 SNS 公開〈Armageddon〉（Karina、Giselle、Minji、Haerin）和〈How Sweet〉（Hanni、Danielle、Winter、Ningning）舞蹈挑戰的影片，讓許多粉絲們都相當驚喜！

在舞蹈挑戰時，NewJeans Minji 從 aespa Karina 和 Giselle 那裡收到外星末日的宣傳單，Minji 更偷偷把這些宣傳單貼在 HYBE 大樓裡。Minji 透露：「前輩讓我們把它貼在公司周圍，所以我就把它們貼在各處，經紀人告訴我不要這樣做，但是我偷偷堅持下來了。」得知這個消息的 Karina 也表示：「Minji 做到了！」

아 카리나 지젤 선배님이 캣닢즈랑 챌린지 할때 외계인 침공 스티커 주시면서 회사에 뿌려주세요!! 하셨대 ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ 그래서 민지가 매니저님 몰래몰래 회사 곳곳에 뿌려놨대 개웃기다 pic.twitter.com/ZPTdoF9MV9 — 밍곰 (@Minggom_16) June 8, 2024

可愛的幕後花絮在韓網引發熱烈討論，韓網友：「啊 太可愛了」、「時爀啊～不要踩我 嘿嘿嘿」、「房時爀會在電梯裡看到嗎」、「啊～兩個組合的友誼真好，還因爲活動重疊了」、「很好奇房時爀的反應」、「加上Karina 的反應也是完美的結局」、「感覺像是完成了艱難的任務一樣 哈哈哈」、「如果是我的話就放在房時爀的辦公室了」、「真的太可愛了 希望他們和睦永遠在一起」等等。



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