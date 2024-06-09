K-POP风向从「刀群舞+LIVE实力并存」到「以舞台为主」的转变引人深思：是时候重拾初心了

当代的偶像团，到底是舞蹈表现力更重要，还是LIVE实力更重要呢？

最近一段时间是韩国各大学举办音乐祭的时间，不少大学都花重金邀请了当红爱豆团登台演出。 前段时间女团NMIXX因为音响事故而展现稳健台风和超强现场唱功的影片火遍全网。 虽然后期被挖出内幕，疑似是经纪公司与主办方自导自演，所谓的音响事故完全是提前安排好的。 但不可否认的是NMIXX成员确实是真唱，完全没做假，网友们可以斥责经纪公司故意炒作，却无法指责成员们实力不行。



另一个因为现场歌唱实力受到关注的则是BabyMonster，新曲《SHEESH》发布时，歌迷们对此褒贬不一，但看过她们的LIVE实力后，不少人对歌曲改观，《SHEESH》音源排名也有所上升。



其实早前第二代和第三代偶像在展现刀群舞的同时也都是真唱，这才推动了K-Pop的全球化发展。 不过近几年爱豆圈风向转变，偶像团体开始更加注重表演而非歌唱实力，越来越难听能够穿透伴奏的歌喉了。 K-Pop的趋势变成了「悦耳」或「以表演为主的舞台」。



然而，仍有享受第二代、第三代爱豆文化的粉丝留在K-Pop圈，坚持认为歌唱实力与表演同样重要的声音也在不断出现。 有的团通过逐步提升实力改变了舆论，而有的团则停滞不前，继续受到批评。

在LIVE实力争议持续的情况下，实力派偶像们受到关注，JYP娱乐代表兼歌手朴轸泳的过往发言也被重新审视。 他在与旗下组合ITZY的对话中表示：「现在的偶像中，谁能手持话筒一边唱歌一边跳舞，那个人才能生存下去。 真唱的同时还能跳舞的人才能生存。 」



在K-Pop比以往任何时候都更受欢迎的今天，也许是时候再次回顾初心了。

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