朴宝剑为演出真实恋人感，主动提议秀智「每次见面都自拍」！《梦境Wonderland》中情侣照都是这样积累

朴宝剑和秀智担任主演之一的电影《梦境Wonderland》最近终於上映，朴宝剑在采访中分享了他对角色感情的理解，以及营造情侣氛围的「秘诀」。

《梦境Wonderland》讲述未来人类研发出名为「Wonderland」的虚拟视讯通话服务、让人们能与思念的人重逢，其中朴宝剑饰演陷入昏迷的宇航员「朴泰柱」，秀智饰演因为思念他而订购通话服务的「具正仁」。 采访中，朴宝剑表示这一题材非常吸引他，即便戏份不多也渴望出演，并且很希望这一天早日到来，这样大家就可以重新见到无法再见的人、安慰心中难以触及的孤独。



剧本里没有解释正仁通过Wonderland复原植物人泰柱的原因，朴宝剑担心观众无法像对片中其他家庭的故事一样对这对情侣产生共鸣，於是找到了自己的理解：两人都从小失去父母， 把对方当做唯一的家人。



为表现出泰柱和正仁交往已久的亲密恋人感，朴宝剑在事前会议主动提议秀智多多合照：「电影没有讲述泰柱和正仁在此之前的故事，所以我跟秀智提议每次见面都拍照。 那些照片很多被用在了电影中。」 两人在多次见面过程中积累了自然放松的化学反应，相信大家在电影中、最近公开的大量CP照片中都能感受到~







朴宝剑在电影中一人分饰二角，一个是AI创造的开朗幸福宇航员泰柱，另一个则是从昏迷中苏醒、对一切感到陌生和混乱的真实泰柱。



朴宝剑和秀智都为各自的角色添加了很多细节，通过斗嘴打闹诠释出真实恋人的模样。 朴宝剑说现在回看拍摄花絮仍感到当时十分愉快，也称秀智是希望再次合作的演员之一。



此外，电影《梦境Wonderland》由汤唯、孔刘、秀智、朴宝剑、郑有美、崔宇植、等人主演，《晚秋》的导演金泰勇担任编剧和导演，已於6月5日在韩国上映。



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