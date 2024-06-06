【韩网热门】朴宝剑在咖啡厅拔走桌板事件

*原标题：朴宝剑来过我从前工作的咖啡厅...

韩网友分享了在咖啡厅兼职时遇到朴宝剑的趣事：「他当时坐在户外的铁桌子座位（宜家那种小小的、桌板容易分离的桌子），离开时把桌板整个拔起来拿到收银台（?? 第一次见到这样的客人）。 我说这是桌子，他非常惊慌地道歉说以为是托盘，赶忙拿回去了。真的印象很深。」



当时的对话：

「啊，这个... 是您拿过来的吗？

啊... 不是应该拿过来的吗？

这是桌子...

啊... 对不起」

大概这样。 总之是非常有礼貌、很爱笑、很神奇的人。



就是这种桌子kkk



韩国网友评论：

1. 力气还挺大kkk

2. ᄂᄋᄀ 居然拔起来了???

3. 善良但力气很大的客人kkk

4. 不太聪明但人很好的朋友kkk

5. 他可能在想：这家店的托盘有点重啊kkk

6. 啊疯了... 超想看他当时惊慌的模样

7. 这件事放在朴宝剑身上就很合理kkk

8. 拔下桌板这种事不管谁做都会记一辈子吧，何况是朴宝剑，更忘不掉了kkk

9. 那个桌子的设计就是可以兼用做托盘kk总之宝剑很可爱

10. 桌子的外观确实值得误解kkk

11. 我还想桌板怎么能提起来？ 看到照片理解了kkk

12. 拿起桌板我还能理解，但拿起来之后看到剩余的形态？ 不会想放回去吗kkk

13. 我觉得这件事，桌子也有错kkk

14. 我朋友工作经常接触艺人，见过朴宝剑后说他超级亲切... 我也在宝剑来我公司拍摄时去看了，拍完离开的时候我大喊「好帅啊」，他被经纪人拖走还坚持后退一步跟我道别。

出处：https：//theqoo.net/hot/3264357299

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