没有《背著善宰跑》的周一，「善宰」本人边佑锡也很不习惯！提及下部作品：若有共鸣的话，反派或外星人都没问题

「善宰」和我们一样，第一次迎来了「没有善宰的周一」，这一天的边佑锡会做什么呢？

《背著善宰跑》於上周二以刷新自身最高收视率纪录的收视率完美落幕，小素（金惠奫 饰）和善宰（边佑锡 饰）也如所有观众期待的那样迎来了幸福大结局。从本周开始，观众们再也看不到「周一病治疗剂」了，身为主演的边佑锡又会做什么呢？ 3日，边佑锡接受了媒体的终映采访，透露没有「善宰」的周一让他本人也很不习惯。



边佑锡表示：「之前电视剧播出的时间内我基本上会在晚上8点开始运动，回到家里正好赶上电视剧快结束的时候，就会在电视上看一会，之后再在OTT平台上看一遍。 （今天）就不行了，可能会一边吃著水果一边想『没有善宰了啊』，坐在沙发上一边发呆一边吃水果吧。」其实广大观众也很不舍，很多网友涌入边佑锡的Weverse留言，表示根本不习惯没有《背著善宰跑》的周一，边佑锡回应大家称：「就是说啊」、「我现在重新开始看第一集」，看来他本人也未能走出「善宰」的余韵。



最后记者还问及边佑锡关於下部作品的计划，他小心翼翼地回答：「现在收到的剧本是原来的10-20倍，我对工作很有野心，挑剧本也有自己的一套方法。 当时选择《背著善宰跑》是因为很有共鸣，如果我对某个剧本能产生共鸣的话就会非常快地决定，反之则会花费一些时间。 比起自己想要演的角色，我更偏重於能够产生共鸣的角色，因此不管是反派还是外星人都没关系。」

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