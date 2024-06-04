Rain透露当初老婆金泰希拒绝自己的原因：我喜欢长得帅的男人！

歌手兼演员的 Rain（郑智薰）在节目上分享了他是如何开始与妻子、演员金泰希约会的过程，引来现场大爆笑。

主持人申东烨最新一期的网路节目邀请到了Rain出演，并提到了他第一次邀约金泰希吃饭约会却被拒绝的趣事。



Rain说他与金泰希的第一次见面是在拍广告的现场，感觉两人风格很不一样，一开始并不觉得她会是自己喜欢的类型。（边说边担心会被写成新闻XD）申东烨则吐槽说：「你也可能不是泰希喜欢的类型啊。」Rain反应超快地回说：「哥！那是百分之百正确的，她说过喜欢长得帅的男人。」、「（对Rain说）你不是我喜欢的类型喔」现场瞬间大爆笑。



不过，金泰希断然拒绝Rain也激发了他的胜负欲，一拿到金泰希的电话号码就拨给她，约她吃饭。当时金泰希反应普普，回：「为什么我必须要和你吃饭呢？」被拒绝后内心有股莫名火（Rain心想自己也是个不错的人），所以又再拨过去，再邀约一次，还拿出自己就快要去当兵，想和对方吃顿饭聊聊天的心情，但金泰希还是都拒绝了。（Rain提到虽然总是拒绝，但电话打过去都会被接起来）然后两人就断了联系。



大概过了一年，Rain当兵休假时，想约友人吃饭聊天喝酒，浏览手机中联络人时，看见了「金泰秀」的名字以为是歌手金泰宇（Rain说手机里只保留熟人电话，然后会故意打错一个字），所以联络了对方，结果是再次联系上了金泰希。以此为契机，Rain再次邀请金泰希吃饭，金泰希也终於答应了Rain的邀约。



Rain再次感叹命运，也觉得自己运气真的是太好了。

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