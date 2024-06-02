《熊孩子》父子旅行要笑死！金钟国大爆父母「只是没离婚」，爸爸爆妈妈到现在还会训斥舅舅

《我家的熊孩子》上月26日播出的最新一集EP.395「父仇者联盟之旅」，金钟国、李东健、许卿焕与希澈共四对父子完全抛开妈妈们赴日本福冈出游。由於妈妈都不在，变成父子大讲妈妈坏话的时机XD。

从到达日本后坐上游览车那刻便开始，希澈提醒大家要向妈妈们报平安，卿焕爸爸和希澈爸爸都打了，而东健爸爸竟说自己不能主动打给东健妈妈：「我们主动打电话会被骂的！只能在东健妈妈愿意时才能打电话。」金钟国则说：「我们根本没想过要打电话，我们不做这些事的，（父母）只是没离婚而已。」金钟国自己笑得很开心，希澈都替他担心，棚内看著一切的钟国妈妈只能说：「真是丢脸死了。」



请爸爸们揭晓自己为妻子取的电话连络人名称，同样爆笑连连：

希澈爸设定希澈妈→我的爱♥金顺子

（希澈妈设定希澈爸→我的爱）

东健爸设定东健妈→我们家

（东健爸设定东健妈→李守宰）

卿焕爸设定卿焕妈→中殿（原本：妻）

（卿焕妈设定卿焕爸→心爱的爸爸）

钟国爸设定钟国妈→孩子的妈

（钟国爸设定钟国妈→父亲）

就东健父母和钟国父母最不轻易说「爱」，看著希澈妈妈和卿焕妈妈，钟国妈妈说：「可能你们才70多岁吧，还想情情爱爱的吗？」



聊到以前小时候被妈妈打的印象，李东健默默的暗示妈妈没打过自己，倒是爸爸打了自己，爸爸全然不记得；金钟国绘声绘影地说妈妈常常打了他，过一阵子后又「啌、啌、啌」地走过来打人，希澈发现钟国爸爸听故事笑得很开心，钟国爸爸便加码爆料钟国妈妈是长女、「完全是军纪班长」，到现在还会对自己弟弟妹妹（钟国舅舅和阿姨）「说不堪入耳的话」，钟国附和：「到现在还会骂舅舅『你这个臭小子』！」钟国妈妈看著这些片段想阻止也没辙，笑著坦承一切是事实XDDD。



虽然孩子们父母吵吵闹闹大半辈子，但爸爸们都说人生重来还是想和妈妈们结婚啊！卿焕爸爸和钟国爸爸都老实地说让妻子受苦了，重来的话希望让她们少受些苦。搞笑的是，钟国妈妈婉拒钟国爸爸，东健爸爸则诚实地说不晓得东健妈妈愿不愿意：「毕竟是她本人意愿。」东健妈妈隔著萤幕回答：「怕后患，还是要说『会』才行。」



▼相关爆笑片段（香港观众可上黄Viu收看完整节目）



▼《我家的熊孩子》今晚会播出「父仇者联盟之旅」下集，预告片如下



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