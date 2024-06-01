【K社韩国小百科】韩国推「演唱会保险」，受伤被骗全都赔！网友疯狂喊话：什么时候推「本命谈恋爱保险」啊

再也不怕演唱会买票被骗了，保险全能赔付！

韩国乐天保险正式推出了名为「公开追星」的新型保险产品，该产品可保障被保人参加音乐演出时受到的伤害以及门票交易中的欺诈损失。只要是喜欢参加音乐会、音乐节、演唱会和各类兴趣活动的人，且年龄在14～70岁，均可购买此保险。



该保险产品提供了在人群拥挤的偶像或流行歌手音乐会现场以及各种音乐节等场合可能发生的伤害后遗症、骨折诊断费（不包括牙齿）、骨折手术费、石膏治疗费等保障，并且还保障了因为座位等原因可能发生的膝关节韧带撕裂、软骨损伤和关节（膝关节和髋关节）损伤所需的手术费用。



此外，产品还保障了与所谓的「追星」相关的兴趣活动中可能发生的欺诈损失。如果在网上购物平台或二手交易平台上购买或直接交易音乐会门票、明信片或人物周边等商品受骗，最高可获得实际损失的50万韩币的赔偿。在购买时，保险期限可选择为「1天」或「1年」，客户可以根据自己的喜好选择仅购买所需的保险金额。未成年子女的父母可以代替其购买保险，增加了实用性。

消息一出即刻在追星族们之间引爆热议，大家纷纷留言表示：「请推出本命恋爱就赔偿巨额的那种保险，谢谢」、「有没有爱豆塌房（指爱豆在粉丝心目中的形象坍塌）的保险？」 、「如果推出爱豆恋爱赔付险的话，我立刻就买」、「爱豆市场这么大，乐天可以再研究一下」、「本命恋爱险，哈哈哈哈哈，保险公司大概要死了赔」等。

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