现实中也令人心动！《背著善宰跑》边佑锡2天接受100家媒体采访，送记者「蓝色雨伞&黄色鲜花」签名致谢

边佑锡在《背著善宰跑》播出后迅速走红，最近2天时间接受了接近100家媒体的采访，除了言谈内容令人很有好感，在现场表现出的认真谦态度逊也获得记者一致好评。

这次采访是以「round interview」形式，即同一个时段内多家媒体共同进行采访。 边佑锡的round interview在5月29日和30日从早上10点到下午3点进行，每天分成5个时段，每个时段最多10家媒体同时出席。

每一轮采访开始前，边佑锡都向记者们致谢并送上特别礼物——蓝色雨伞和黄色鲜花，因为剧迷心中蓝色象徵柳善宰、黄色象徵任素。 采访中，边佑锡对每一个问题认真给出自己的想法，如果感到回答略短就会再思考一下或引用剧中台词，态度十分积极。



ㅇㄴ 변우석 인터뷰에서 취재해주신 기자분들한테 꽃 선물 했대...



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不仅如此，采访结束后边佑锡也特意留出较长时间向记者们致谢。 一般而言，round interview是以一小时为单位，每个时段采访50分钟、留出10分钟休息时间。 边佑锡则不同，因为这是他第一次凭作品受到瞩目、第一次和记者们正式见面，所以和经纪公司商议后特意安排了20分钟的休息时间，用来向记者们充分表达感谢，还亲自准备了签名纸在现场签名送给大家。



有记者告诉他影视行业相关人士一直对他评价很好，边佑锡谦逊表示：「以后会更加努力。」



此外，边佑锡将在6月8日以台北为起点，陆续在曼谷、香港、首尔等多个城市举办亚洲巡回粉丝见面会《SUMMER LETTER》。



边佑锡和金惠奫主演的《背著善宰跑》已在本周二（5月28日）完美剧终，香港观众可在黄Viu煲剧平台立即回顾全集！



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