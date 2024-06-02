《背著善宰跑》边佑锡：「剧中与金惠奫合作每瞬间都感到心动！」点名床戏场面更有特别感！

因演出人气作品《背著善宰跑》而近来受到广大观众们喜爱的演员边佑锡，在剧中与女主角金惠奫的互动甜蜜，就连镜头后的互动也让大家相当关注，粉红泡泡不断，他也表示在拍摄时与金惠奫的互动所有瞬间都的确让他相当心动。

先前演员金惠奫在访谈中曾提到对於边佑锡的爆红感到相当开心，并以「看著欧巴的背影似乎离我越来越远」来形容。边佑锡则认为能够呈现出这样的善宰，也是因为小素的关系，因为金惠奫演员带有相当多的力量，在拍摄期间也让边佑锡学习到很多，也非常感谢她。谢谢她演出了任素，之后边佑锡并不会如她所说的越来越远，而是希望和她一起前进。



边佑锡也提到在萤幕上出现的小素都很漂亮，演技也很棒，边佑锡表示在现场看起来金惠奫也是很漂亮的，无论是什么样的表情都很美。在拍摄期间也有著很多哭戏，边佑锡更是称赞金惠奫就连哭的样子也超漂亮，让他也感受到那样的情绪，而更能够投入到善宰的情绪中。



边佑锡也被问到是否对金惠奫感到心动？他也直接表示在拍摄的瞬间，每当凝视小素的时候总是非常心动，刚开始在泳池边小素冲过来抱住善宰的那场戏，让边佑锡感受到小素深厚的情感，再度看见偶像死而复生，从善宰的视角则是暗恋的女孩朝他跑过来并送上拥抱，所以演出时感到相当心动。而边佑锡也表示，所有善宰与小素在一起的场面，都是他心目中的名场面。不过在很多人面前接吻并不是容易的事，边佑锡尤其记得两人在床上近距离说话的场面，坦言「比吻戏更令他害羞」。



边佑锡点名了第二集的Ending，还有第十集的Ending那段「如果是因为救你而死，我没关系」，还有善宰教小素骑脚踏车的场面，游泳池的告白场面，虽然小素喝醉到完全断片，场面依旧是相当美丽的。边佑锡提起了超多心目中的名场面，还表示自己可以一直继续讲下去，可见得他对於这部作品的喜爱。



对於粉丝们一直敲碗两人原地交往，边佑锡觉得这是多亏了两人在剧中的默契配合，才能让大家希望善宰与小素的爱情在现实中也能实现，代表著大家非常投入观赏这部作品，并且喜爱这部作品。而在剧中最后善宰作为大明星却愿意公开承认恋情，边佑锡也替善宰加油，像善宰与小素这么相爱，公开也是很好的，也觉得这种作法相当帅气。被问到如果是自己本人是否也愿意公开恋情？边佑锡则回答「现在还不太清楚」引发在场媒体们爆笑。



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