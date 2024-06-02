刘在锡&朱宇宰模仿SHINee泰民〈Guilty〉被珉豪说成：像是寄生兽！XD

出道16周年的男团SHINee四位成员一起出演了《玩什么好呢？》（玩甚么好呢），全程笑料满满！大家看过这一集了吗？

人气男团SHINee（温流、KEY、珉豪、泰民）迎来了出道16周年！一起出演了MBC招牌综艺节目《玩什么好呢？》聊了许多话题，让主持人们回忆满满，更无法想像他们已经出道这么久了，大家依旧保持很棒的状态。



▼成员们应观众（主持人？）要求，接连表演了经典热门曲〈Lucifer〉、〈Sherlock 〉以及〈Ring Ding Dong〉等。



其中，刘在锡提到当初泰民刚出道时，还只是个国中生！泰民感叹到：「蛮令我惊讶的是...我作为SHINee的人生，比我不是SHINee的人生还要长。」让现场的人都非常惊讶！泰民说自己是满15岁、14岁时出道的，为何口误说出了两个年龄呢？因为1993年7月18日生的泰民，是在2008年5月25日出道的，以实岁来说的确是14岁（快要15岁时）出道，但韩国人习惯报虚岁（要+1岁），总之泰民真的是很年轻时就出道的宝藏男孩啦～​。



刘在锡接著说，泰民最近solo的形象是偏性感男人的，接著就模仿起泰民solo曲〈Guilty〉（有罪的）的招牌动作，将手伸进衣服再往上摸到下巴，一旁的朱宇宰也立刻跟进，场面陷入了混乱，珉豪在旁边忍不住惊叹：「好像《寄生兽》喔！」、「也很像异形」、「宇宰哥看起来好怪啊​。」相当有效地阻止了哥哥们的模仿​。XD







▼上述片段，定位在01:42处。



看了影片的你，觉得像吗？XDDD

最后，来回顾一下泰民美好的solo〈Guilty〉高清舞蹈影片吧！



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