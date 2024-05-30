全新韩剧《我明目张胆地梦想成为灰姑娘》成人口味！表艺珍破格灰姑娘主动出击，与李浚荣携手颠覆童话～

提起灰姑娘，不少人都会联想到「傻白甜」美女逆袭的故事，由表艺珍和李浚荣领军的全新爱情韩剧《我明目张胆地梦想成为灰姑娘》将会颠覆你的想像！本剧是根据MZ世代（指1981年至2010年出生的人）口味重新编写出来的成人童话。



全新爱情韩剧《我明目张胆地梦想成为灰姑娘》讲述申载林（表艺珍 饰）在父亲离世后与继母和姐姐一同生活，为了逆转人生，她在清潭天堂社交俱乐部担任经理，并渴望找到命中注定的白马王子逃离贫穷。某天她遇上冷面财阀文车敏（李浚荣 饰），可是对方却是一个不折不扣的不婚主义者！两人从互相煎熬逐渐步向浪漫，这位灰姑娘能够劈开王子冰封的内心吗？



表艺珍预告大爆笑

近年表艺珍积极挑战不同剧种，从《模范的士》到Viu Original原创韩剧《白昼之月》，都令观众们留下深刻印象。谈到今次在剧中饰演21世纪灰姑娘，她自认角色与众不同：「童话里的灰姑娘不但脆弱，而且很被动，但是剧中的灰姑娘会亲自出发找寻王子，并且自己制作水晶鞋。（提问：所以你饰演的灰姑娘既是仙女又是超级英雄？）没错，我是一个非常活跃的灰姑娘！」



她提到有趣的剧情设定将会是剧集一大看点：「首先剧本很有趣，我的拍档浚荣也是如此，我好像看到了他的另一面，他很好笑，非常讨人喜爱！而且我觉得这部剧很适合现在收看，天气稍凉、大家可以喝罐啤酒开怀大笑。」



李浚荣其实特别擅长喜剧

《我明目张胆地梦想成为灰姑娘》的海报上标榜著「为梦想多、野心大的大人而写成的童话」，剧集编剧Yuja透露，从策划剧本初期便锁定表艺珍担任女主角：「我希望饰演『载林』的演员自带可爱感，表艺珍擅长用眼神表达各种情感，因此她可以更好地捕捉『载林』的情感；另外，李浚荣也把我写的台词消化得很好，所以我们很合拍，他真的很擅长演绎喜剧。」



全新爱情韩剧《我明目张胆地梦想成为灰姑娘》将於31日起逢星期五上午11时15分在「黄Viu」连续更新两集，香港观众亦可一并收看Viu Original原创韩剧《毕业》、《我们，家》、《黑帮的我成了高中生》和《美女与纯情男》，免费煲尽本月大热韩剧。



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