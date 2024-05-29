【韩网热门】边佑锡&金惠奫出演《Salon Drip 2》韩网反应

《背著善宰跑》主演边佑锡和金惠奫合体做客网综《Salon Drip 2》本周一公开，两位演员不时对视、脸红、互相称赞，藏不住的CP氛围引得MC张度练和现场工作人员尖叫连连，韩网友也纷纷留下精彩评论！



韩国网友评论：

1. 电视剧制作方们看到了吧？ 立即让他俩翻拍《宫》。 最先带走他们的电视台就是赢家... 讲真的...

2. 来了，我的摩天轮。 现在一辈子都下不去了

3. 为祝福二位结为夫妻而来到这里的各位来宾，稍后即将举行仪式，请您就座

4. 不管别人说什么，这部剧就是20~39岁女观众们的《沙漏》（*韩剧《沙漏》单集最高收视率64.5%、韩剧史上第4）

5. 最好笑的是，一开始因为看不清边佑锡而请他把椅子转过来，但他的身体一直往金惠奫方向转，最终回到原点。 完全没用。

6. 看预告感觉是「虽然没交往但为了CP粉大方营业」，看完正片：「......？你们怎么这么僵硬？是不是真的在交往啊？」

7. 这对CP值得长期投资，很有可能像炫彬（玄彬）孙艺珍那样兜兜转转又合作一部作品，然后在10年后结婚

8. 他俩的感觉哪里像互相很熟的哥哥妹妹啊？？一起拍戏10个月怎么会这么尴尬不自然？？ 像话吗？

9. 不知有没有在交往，但很肯定的一点是，佑锡觉得惠奫可爱。 大家懂吧，当男生觉得女生可爱，游戏就结束了啊！

10. 比起单纯的边佑锡，我更喜欢脸上写满「金惠奫好可爱」的边佑锡

11. 金惠奫的紧张度才是重点，看过她很多拍摄花絮和综艺，和男生单独相处时脸红又害羞惊慌的模样还是第一次见...

12. 被问到交往时他们没有否认耶...？ 为什么回避问题...？ 被问到昨天是否有通话时也只是笑...？ 我是不是要一直住在这里了...？

13. 看到一半不小心关闭画面，吓了一跳，怎么有个joker在这里... kkkk

出处：https://www.youtube.com/watch?v=3wiWjQDNFY4&ab_channel=TEO%ED%85%8C%EC%98%A4

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