全国人民都在催「素善宰CP」交往！金惠奫：人世间的事情难以预测啊！会随时联系边佑锡去蹭饭

28日晚《背著善宰跑》播出了大结局第16集，全国平均收视率达到了5.8%，瞬间最高收视率为6.9%，以刷新自身最高纪录的收视率完美落下了帷幕。

《背著善宰跑》4月初正式开播，前两集开播后话题度逐渐上升，播出到中程直接爆表，男、女主角边佑锡和金惠奫成为了「周一病治疗剂」，「素善宰」CP甜到令全民上瘾。

电视剧播出结束，身为女主角的金惠奫接受了媒体采访，提到了与边佑锡的超绝化学反省，实际上广大剧迷纷纷要求他俩真实交往也是因为他们无论是在剧中，还是在片场都表现出了强大的默契度和氛围感。 对此金惠奫表示：「其实我俩也是通过这部作品才第一次交流，但我们很快就变得亲近了。 他非常照顾我，感觉像邻家哥哥，虽然那样的邻家哥哥很难遇到，但他有那种温柔体贴的感觉。 哥哥很宠我，非常感谢他。 」接著她一边笑著一边补充道：「人世间的事情难以预测啊，（他）是好同事。 」



当被问及理想型时，金惠奫回答：「喜欢在一起时会感到幸福，会经常笑，和我很笑点一致的人。 」记者反问：「是像邻家哥哥那样的男人吗？ 」她笑著说：「那样的邻家哥哥是不存在的。 」 记者追问对方的理想身高是否为190cm时，金惠奫笑称：「比我高就可以了。 」

路云、李宰旭，以及如今的边佑锡，与金惠奫合作过的男演员都人气暴涨，对此金惠奫表示：「听到这样的说法，我非常感谢。 但我觉得与其说是因为和我一起演戏，倒不如说他们本来就有潜力，我只是恰好参与了那些成功的作品而已。 如果非要说我的贡献，可能是我帮助突出了他们的身高差异，比如手大脚大的对比。 」



与金惠奫合作的男演员中，哪一位的成长让她最自豪呢？ 她如实回答：「因为我正在拍摄《背著善宰跑》，所以要选边佑锡哥哥。 从一开始就看著他一步步成长，看到他在《You Quiz》（刘Quiz On The Block）上的表现，彷佛看到了他逐渐远去的背影。 」



金惠奫回忆起边佑锡在《You Quiz》上发出的影片留言，说道：「我非常感谢他，因为在片场他是我依赖的人之一。 因为他说要请我吃饭，所以我打算随时联系去蹭饭。 平时在餐厅遇到他，他也会帮我结帐。 在片场他也给了我很多帮助，尤其是在需要情感投入的时候，他在旁边给了我很多支持，让我能更轻松地表演，真的非常感激他。 」



솔선망붕에 걍 미친 수범이로서

유퀴즈 쿠키 혜윤에게 영상편지< 변우석 류선재 필모지정하셔야돼



왜 혜윤이 이름 부르고 얼굴이 당근색이 된거임//

혜윤아, 아니 혜윤씨! 이거 ㅈㄴ 사귀는 거 티낼라는 남자같다고

맛잇는 거 언제든 사준다고 하는 거 다급해보여서 진짜 돌아버리겟는데...... pic.twitter.com/UNnYzsKSnF — 비 (@dramasaranghae) May 22, 2024

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