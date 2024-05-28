aespa正面回应HYBE房时爀「可以把aespa踩在脚下吗」：我们只会对自己的活动全力以赴，和NewJeans是好同事

aespa正面回应HYBE娱乐议长房时爀那句「可以把aespa踩在脚下吧？」（内文附上全新主打歌〈Armageddon〉MV）

HYBE娱乐和旗下厂牌ADOR代表闵熙珍之间的纷争，韩国演艺界陷入了混乱，事情已经持续发酵了1个多月。 闵熙珍早前曾在记者会上反驳了HYBE对她的指控。 闵熙珍公开的与房时爀之间的KakaoTalk对话内容尤为引人注目。房时爀留言说：「你可以把aespa踩在脚下，对吧？ 」闵熙珍以「哈哈哈」回应了对方的留言。 接著，房时爀又说：「哈哈哈，那我就把她留给你。 」



민희진이 방시혁이랑 카톡 내용 공개했는데

에스파 밟으실 수 있죠?ㅎ ㅇㅈㄹ pic.twitter.com/SKYgyA8rwx — 폭룡적인아기 (@prizeuu) April 25, 2024

时隔多日，aespa正面回应了这一话题。 27日aespa举办了团队首张常规专辑《Armageddon》的Showcase记者会，会上Karina透露已经听说过相关事情，并称：「我们只会对我们自己的活动竭尽全力，而且我们也很努力，有被大众喜欢的部份，感谢大家这么喜欢《Supernova》。 」



新歌〈Armageddon〉MV



aespa本次回归与NewJeans时间差不多，Karina表示：「最近在后台碰到过NewJeans，我们还互相比心，她们说有好好看我们的舞台，（我们之间）绝对没有大家所担心的那些事情，大家都是好同事，相处得都不错。」

Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻