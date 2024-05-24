「你们在交往吗」《背著善宰跑》金惠奫羞喊：「欧巴你来回答」边佑锡超肯定正面回应：「无可奉告」！

大家追完了《泪之女王》希望金秀贤与金智媛能够原地结婚，接下来这一组也让观众们有同样的想法，就是《背著善宰跑》中爱得超辛苦的任素与善宰了，演员金惠奫与边佑锡也合体来到张度练的节目中宣传，两人互动充满粉红泡泡。

5月24日张度练的YT频道释出了短短不到1分钟的预告影片，是《背著善宰跑》的边佑锡与金惠奫来到节目中，最近因为人气火爆而引发话题的电视《背著善宰跑》，两位主演也受到广大观众们的喜爱，下周即将送上最终回，而两人也一起来到张度练的节目中，张度练表示最近这两位让大家相当疯狂，自己也很心动，还现场要求两人四目相交对视一下，眼神一交流，粉红泡泡让张度练惊讶地捂著嘴巴。



金惠奫也表示自己感受到了一种新的情感，好像地球上只剩下她与边佑锡两个人，边佑锡也说，好像处於只有他们两人的空间里，幸福的时候也会哭，每次这样的时候就想背著金惠奫跑。两人的回答让现场工作人员都不禁发出惊讶的叫声。



张度练更单刀直入问「你们在交往吧？对吧？对吧？」但金惠奫似乎早有准备，直接笑说「欧巴你来说明」，而边佑锡也不加思索回应「无可奉告」，让全场又再度惊呼了起来。边佑锡更害羞地拿东西遮住眼睛说「我无法看向金惠奫了」，让现场的粉红泡泡四起，更让观众们期待27日的播出。



《背著善宰跑》播出以来因话题性持续升高，连续7周在20-49岁群众中占领所有频道同时段收视率第一名，将於5月28日播出最终回，在韩国也邀请粉丝们一起到电影院观赏最终回的活动，黄牛票更炒高至原票价1000韩元的300倍，近期也设置了快闪店销售周边商品并提供粉丝们朝圣拍照。



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