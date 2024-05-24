刘在锡与aespa的Winter和Karina一起拍新歌cha舞蹈挑战，网上反应：一定忍笑的很辛苦XD

【影片】大神和女神们的相遇，用这样的方式合体，真的是太让人意想不到了～～～！

人气女团aespa这一次以新歌〈Supernova〉回归并登上了刘在锡的网路节目《藉口罢了》（藉口GO），访谈过程相当欢乐，得知消息的粉丝们也相当期待剪辑后的节目播出。





在此之前，aespa 公开成员 Winter & Karina 合体刘在锡，一起拍摄了新歌的舞蹈挑战（challenges），在网上获得了热烈的讨论：「刘在锡很完美的理解了这段舞蹈」、「虽然两位成员很美，但我一直被刘在锡的脸给吸引」、「成员们一定忍笑的很辛苦吧XD」、「她们可以上一下《Running Man》吗？」、「这样的互动太可爱啦～」、「天啊，真的太有趣了！」、「感谢大神配合宣传」、「我有新的梗图（表情包）了」、「其实还蛮期待刘在锡认真跳舞的」、「感觉就像是女儿教爸爸现在在流行什么的影片」

▼〈Supernova〉challenge影片：



另外，Winter 和 Karina 出演的《藉口罢了》节目预计在5月30日下周四中午12点播出。

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