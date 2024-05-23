携手李慧英打造《我们，家》！金喜善出道31年挑战黑色喜剧，演技升华

全新悬疑韩剧《我们，家》剧中灵魂人物、韩国第一美女金喜善出道31年首度挑战黑色喜剧，不但引起剧迷关注，更获剧组大赞演技升华，有望再度交出漂亮的成绩单。

黑色喜剧《我们，家》讲述韩国最优秀的家庭心理谘询医生卢英媛（金喜善 饰）与整形外科医生崔宰镇（金南喜 饰）是对十人九慕的恩爱夫妻，某天英媛竟被不明来历的世娜（妍雨 饰）威胁，使其令人羡慕的家庭和事业被彻底动摇！为了守护家人，英媛和推理小说大师、奶奶洪思江 （李慧英 饰）联手合作，赌上整个人生！



读剧本有笑有泪

出道31年的金喜善曾演出大大小小的经典作品，不过主演黑色喜剧倒是第一次！谈到接下《我们，家》的原因，她坦承被剧本打动：「第一次收到剧本时，我是含著泪水读的，因为我笑得很厉害！我选择这部作品是因为题材新鲜，剧中我和奶奶有很多冲突，但是当两个截然不同的女人为了保护家人而走到一起、以及在过程中互相理解，都有著独一无二的故事。因为有李慧英老师的陪伴，我才能够更有自信地投入拍摄。」



追剧看书演活角色

剧中卢英媛专注於为患者提供谘询，态度专业，戏外金喜善也为角色费尽心思：「为了展现心理医生值得信赖的形象，我尽可能用平静的语气和低沉的声音来演绎，我很关注发声、发音，甚至台词的速度！此外，我也参考了很多相关影片和书籍，同时非常在意与这个角色相符的外表。」难怪剧组大赞她把「卢英媛」演得栩栩如生：「金喜善的演技转变是以前从未展现过的，立刻就抓住了观众的眼睛和耳朵！」



韩剧《我们，家》将於24日起逢星期五、六晚上11时在「黄Viu」上架，香港观众亦可一并收看Viu Original原创爱情韩剧《毕业》、《背著善宰跑》、《美女与纯情男》，免费煲尽本月大热韩剧。

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