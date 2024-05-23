两人真的好配！《Wonderland》公开秀智＆朴宝剑「空服员情侣」合照，网友敲碗：也拍电视剧吧！

电影《Wonderland》由汤唯、秀智、朴宝剑、郑有美、崔宇植主演，讲述未来人类将研发出「Wonderland」虚拟世界，让人们能与思念的人重逢。

剧中，秀智饰演「正仁」一角，她在「Wonderland」服务中将陷入昏迷状态的男友复原；朴宝剑是饰演正仁的男友「泰柱」，曾经是一个健康、充满活力的太空人，因事故陷入昏迷状态。



最新公开的剧照是穿著空服员制服的正仁、泰柱亲密地贴著脸颊，可爱地看著对方，让观众们心动指数达到最高。在泰柱因意外事故陷入昏迷状态之前，可以推测出两人过去幸福的日常生活，同时让人觉得惋惜。



这组剧照公开，也在韩网获得很好的反响，韩网友：「如果有那样的空服员，往返欧洲也会很开心」、「也给我拍电视剧吧呜呜」、「脸蛋真的要疯了...超级漂亮」、「两个人的脸真不是闹著玩的，好想快点看电影啊」、「哇～秀智真的像空服员一样，好漂亮」、「再给我100张！不～给我200张」、「真心把韩国人最喜欢的男女脸都聚到一起了...」等等。而《Wonderland》由《晚秋》的导演金泰勇担任编剧和执导，将在6月5日於韩国上映，

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