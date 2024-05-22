安普贤是跟随金宇彬当模特儿又当演员！金宇彬曾给他职涯建议、为他入伍送行

主演《今生也请多指教》《财阀X刑警》的安普贤，你们知道他最早应该是要当一名拳击手的吗？不过由於伤势关系转往模特儿又当上演员，而能走到演员这一步，他相当感谢好友金宇彬。

安普贤上周做客综艺节目《只要有空，》，餐桌上柳演锡问起安普贤是如何从釜山到首尔发展的，安普贤娓娓道来，表示自己原本是拳击手，（高中毕业后）犹豫要以特长生升学还是进入企业队，但父母都不希望他继续打拳击（按：旗安84频道上透露是因为肩膀脱臼太严重），他还一度考虑要不要当职业军人。因为个子高，他选择在大邱读了模特儿学系，毕业后也退伍了，就跟随是学弟也是好友的金宇彬来到首尔发展，跟著当了模特儿也朝演员梦想迈进。



其实安普贤早在2018年，尚未走红时便在《Radio Star》说过这段故事，甚至说金宇彬是自己演员生涯最重要的人。他们是大庆大学模特儿学系差一届的学长学弟，但在入学前的模特儿体验营便结识了，体验营那时安普贤只有运动服，是金宇彬借他衣服让他上台走秀。安普贤入伍时，金宇彬是唯一替他送行的人。



录影当下金宇彬正值抗癌时期，主持人小心翼翼询问金宇彬的状况，安普贤望著天花板思索了下，表示自己前阵子和他久违通电话，因为好几个月没听到对方声音忍不住落泪了，录影前一天传讯息告诉他自己要上《Radio Star》后收到真心的祝福。车太铉透露金宇彬开始留起头发了，长了很多，安普贤接著说自己担心许多人关心金宇彬，所以没有主动打给他，是他主动打给自己，声音听起来很好，状况听说也好很多。



隔年2019年安普贤接受平面媒体采访，将金宇彬给予的帮助说得更细节，说自己成为模特儿的同时也想当上演员，当时因为有两位大前辈车胜元和姜栋元都是从模特儿转往演员的极佳模范，许多模特儿也都有演员梦。能顺利从模特儿转职演员，金宇彬给了自己许多建言才让他走到这里，「虽然我比他大一岁，但这方面他是我的前辈」。他也说了《只要有空，》透露的，他为了梦想打了好几份工，代理驾驶、搬家工人、快递……等等都有。



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