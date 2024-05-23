SEVENTEEN又推出新的小分队了！人气偶像化身「Going战士」爆笑对决选拔初代成员

SEVENTEEN真的是最没有偶包的人气男团了XD，这一次变身「Going战士」，各种爆笑对决只为了选拔初代成员！还拍了一支特别有诚意的结尾影片。

男团 SEVENTEEN 的热门团综《GOING SEVENTEEN》迎来第100集，成员们化身「Going战士」（Going Rangers）让WOO博士（成员WOOZI）选拔出他想要的队伍成员，预计是六位战士。



每个队伍里都有红、黄、蓝、粉红、白、黑战士守护著地球，成员们提议用忍笑来对决，上集他们各自拿出看家本领想逗笑对方，夺取徽章！之后又延伸出了很多对决方式，节目内容相当丰富，大家自行观看！

▼「Going战士」上集：



▼「Going战士」下集：



最终，他们选拔出最棒的「Going战士」队伍中，成员有胜寛、S.COUPS、DK、圆佑、净汉、珉奎。



当然，这支队伍并没有推出新歌的打算，他们的职责是要守护地球！！

▼组队完成的结尾特别影片，下方影片设定好位置在30:10了。



最后，恭喜《GOING SEVENTEEN》迎来本季的第100集～，粗卡黑优～～～！

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