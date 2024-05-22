《泪之女王》令人哭笑不得的秀哲郭东延：「是个富有挑战的角色」自曝为何选择「老板，不要香菜」！

收看了《泪之女王》的观众相信都有同感，剧中饰演洪海仁弟弟洪秀哲的演员郭东延，有点讨厌又很搞笑，即使是剧中他看著太太留下的书信痛哭的时候，带给观众们的反应除了心酸还有一丝喜感。

郭东延在《泪之女王》中的角色有些讨喜，在气势高张的姐姐下成长，遇见了一位温柔的太太多慧，还生了一个他非常疼爱的儿子建宇。郭东延希望这个角色在初期到后期有著不一样的转变，才能够展现角色的魅力，也必须展现爱情线。於是郭东延尝试与剧组配合，达到这样的效果。从一个不懂事的弟弟，到后来甚至独当一面救下被绑架的太太，也独力抚养儿子，呈现了他的成长。



郭东延为了演出财阀落难至龙头里，加上太太不告而别，特地为戏减重6到8公斤，发型也改变了，努力表现出自己的反差。他在拍摄前也曾学习拳击，尽可能熟悉动作并且减低受伤的机会，郭东延其实很会骑脚踏车，但剧中需要演出他学习如何骑脚踏车，所以他还得演出不太会骑的样子，非常用心准备这些细节。



他也提自己的中文名场面「老板，不要香菜」的拍摄小故事，他说当时剧本是写著「随便说句中文」，为了想搞笑他曾想尝试李寿根前辈的假中文，自己也真的跟会说中文的人学习了几句，准备了很多句子，但是在深思熟虑之后，他挑出了「老板，不要香菜」以及「请给我冷水」，因为他觉得「香菜」这个单字是韩国人相当熟知的，所以刻意选择这一句。



郭东延也大赞饰演他太太多慧的演员李主傧，他曾提到自己会在家独自品酒，不久后李主傧就送了一瓶30年的威士忌给他，让他相当开心。郭东延也因为曾演出《泪之女王》作家朴智恩的前作《顺藤而上的你》，相隔12年再度与作家合作，让他相当珍惜这样难得的缘分。

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