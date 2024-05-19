ILLIT大量「借鉴」NewJeans舞蹈，不止编舞家发怒、韩政府也开始行动：拟制定编舞版权指南

歌和舞是Kpop两大组成部份，但编舞与词曲创作不同，一直以来没有明确的著作权保护。 近日ILLIT多次被指抄袭NewJeans编舞，甚至惊动韩国政府，计划在年内推出保护编舞著作权的方案。

ILLIT不止一次被质疑抄袭NewJeans编舞，包括《Magnetic》与《Ditto》的单手画圈、《My World》与《Attention》的甩头、《Lucky Girl Syndrome》与NewJeans麦当劳广告的双手敞开交叉跺脚等等。







NewJeans所属社ADOR代表闵熙珍上月底在记者会表示：「我们的编舞家非常生气，为什么未经允许使用那些编舞？」 近日编舞家本人也纷纷通过IG表达不满，表演总监金恩珠（音）：「真的忍了好久，但如果说是巧合是否有点过分呢？ 一般而言参考的话会出於礼貌做一些变形，这根本就是复制贴上。」 另一位表演总监BLACK.Q也写道：「不是吧！之前一直忍著那种想法，没想到连跳广告舞蹈都抄。」





（＊相关报导：ILLIT新歌编舞又被爆抄袭NewJeans！表演总监发文痛斥：连广告舞蹈都？这都是复制贴上！）

依照目前法律，原创编舞虽然属於「演剧著作物」，但登录标准和流程不透明，在著作物总体里只占据0.1%。 为保护编舞著作权，最近以编舞家为主力发起了著作权协会。

韩国舞蹈著作权协会会长、曾在三大经纪公司担任编舞和培训师的Lia Kim表示，编舞师理应享有创作者的权益，但现状就是无论编舞作品获得再多人气和关注，编舞师都得不到任何好处。



韩国总统办公室和政府方面也认识到这一问题，已开始制定包含编舞独创性判断标准、标准合约、著作权费用计算方法的保护指南，预计今年之内发布。 虽然该指南不具备法律约束力，但有望提高大型企划公司的实际参与。



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