2NE1迎出道15周年「惊喜合体」！韩媒爆CL和梁铉锡秘密见面，是为了要重组？YG这样回应

爲了纪念 2NE1 出道15周年（5月17日），朴春、Dara、CL 和 Minzy 4名成员再次相聚一起拍摄团体照，

公开的照片中，成员统一穿著黑色服装，以个性强烈发型和妆容，散发著「4人4色」的魅力。这是继2022年《Coachella﻿ 科切拉音乐节》之后，时隔2年多再次看到 2NE1 的团体照，是成员们为了迎接出道15周年，想和粉丝们一起留下像礼物一样的照片作爲纪念。



队长 CL 表示：「 BLACKJACK（2NE1粉丝名）和 GZB，大家好。好久不见，爲了纪念5月17日我们的15岁生日，希望能和喜欢我们、支持我们，和一起笑著哭著守护 2NE1 的所有人一起回忆，时隔很久以 2NE1 的身份站在镜头前。虽然也有时间的流逝也不变的神秘感，但是随著时间流逝，能够感受到一起变化和成长的东西根深蒂固美丽的日子。」

此外，据韩媒 osen 报导，演艺界相关人士透露，CL 最近和YG总制作人梁铉锡进行久违的会面，进行长时间的交谈。因此有人猜测两人的见面，是否与迎来出道15周年的 2NE1 有关。对此，YG 方面则回应：「因为是个人的见面，所以很难确认。」





2NE1 在2009年5月17日出道，演唱过〈Fire〉、〈I Don't Care〉、〈Can't Nobody〉、〈Lonely〉、〈I Am the Best〉、〈Missing You〉、〈Come Back Home〉等众多热门歌曲。在2016年11月解散，成员们全部离开 YG 进行活动。



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