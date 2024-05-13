光熙耳朵一定很痒！BTOB徐恩光被说像光熙又像银赫，东海直接叫错名字

BTOB徐恩光才登上Super Junior厉旭的YouTube节目《人生喀擦》，日前也来到了Super Junior-D&E（东海、银赫）的《要来这边吗？》，带上队友任炫植继续大聊特聊。

徐恩光原本是和另个队友李旼赫受邀，不过因为李旼赫拔了智齿脸还在肿，任炫植临危受命代打。任炫植的出现反倒让D&E感到相当新鲜，因为他较少单独演出综艺节目，自己也说紧张。徐恩光就没人会担心了，他开场不久就被银赫吐槽有「节目模式」、「假面模式」，徐恩光听了马上放送招牌魔性笑声自我验证(?)。



东海甚至说恩光有光熙的影子，一开拍就会有激动声音和夸张手势！银赫附和：「我和光熙的混合就是你！」恩光也同意，炫植加码爆料成员们都叫他「假师」，假面的大师XDDD。恩光解释对他来说有两种世界，节目世界和其他世界，一激动起来眼睛瞪超大也被银赫点出来：「呀，你眼睛要睁多大？」



东海接著想起恩光开场前后判若两人，开场前对银赫受伤的脚没反应，开场后便积极关心，怀疑恩光开场前就已思索好「等等再说」，银赫本人也说：「他脑海应该计画好了，开拍后……『哎唷哥――』」恩光听了在旁做夸张表情狂挥手臂否认，场面相当搞笑。



恩光说自己私下从未和银赫见面过，但不知为何倍感亲切，银赫也有同感！银赫甚至说：「奇怪的是，在节目上看到你，我都觉得在看我自己。」且提到两人有渊源，自己和光熙结束主持《一周偶像》后，是恩光接下主持棒。两人讲一讲东，海就口误喊恩光「光熙」了XDDDD。



恩光表达和银赫很合得来、很喜欢银赫，银赫大笑：「我们才见过几次就很合？这么喜欢吗？」当银赫爆料听到恩光受访说「想有东海般的脸」时，恩光竟说「很常听到有人说我长得像银赫哥」、「我也是鯷鱼」，银赫瞬间中枪但同意：「这就是为什么我说，我和你说话总好像看到自己。」恩光：「已经体验过了，某种程度。」银赫秒懂爆笑，原来恩光意思是「已经有过银赫的脸了，所以想试试看东海的脸」。



整个节目，恩光炫植和银赫东海一见如故，不只恩光喜欢银赫，炫植也说喜欢「东海」大海。恩光还说BTOB和Super Junior很相似、是效仿的对象，银赫想起以前刚出道也常被说「像神话一样的家伙」，形成了神话、Super Junior到BTOB的「族谱」。

一些Melody、E.L.F.和&看完节目抱怨时长常太短呢！说四人化学反应很好，期待他们再相见，也有人说BTOB光请出「光植」恩光和炫植光就很搞笑、「组合绝了」。

▼完整节目（4:26恩光有假面模式和光熙很像、5:45光熙银赫互相感到亲切接著东海叫错名、12:16族谱、15:35东海模仿昌燮恩光、22:49恩光和银赫长很像、25:07炫植喜欢「东海」）



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