NewJeans成员父母爆：孩子们问候房时爀，他从来不回应！韩网怒骂：毫无高位者的格局！ADOR火速回应：报导全都是事实

HYBE娱乐和ADOR代表闵熙珍的纷争还在持续，韩媒又爆出新料。

据韩媒《日间体育》称，ADOR曾收集了NewJeans父母们的意见，整理好之后以邮件形式发给了HYBE以及经纪公司Belift Lab。《日间体育》拿到了当时的邮件，并独家报导了相关事情。

其中一段内容为「Belift Lab/HYBE没有保护NewJeans和各成员的品牌价值的想法吗？」。邮件中写道「 经常发生一些让人费解的事情，我们不是很理解NewJeans成员们每次在公司里遇到房时爀议长时，（您）为什么要装作不认识她们，无视他们的问候呢？」



「一开始以为是没认出她们，可是听她们说过好几次，我也确认了多次，这样的事情发生过数次，还时常发生两个人在不同的时间、不同的地点遇到的情况，不可能不知道她们是NewJeans。退一步说，即使您不认识她们是NewJeans，但对方问候你，你也该接受才对啊，互相打声招呼是什么难事吗？ 她们因为被无视只能丢脸地站在电梯里发呆，或者不去在意你假装不认识、是故意躲避她们，这些事情已经听她们说过数次，作为父母对这种幼稚的行为很无语，也不知道该如何向孩子们解释，因为她们还是一群国中生、高中生年纪的孩子。」



「令人费解的事情不止这一件，NewJean成员们一开始接到的提案以及约定是作为HYBE第一个女团才和SOUCE MUSIC签练习生合约的，整个计划停滞期间，她们没能得到SOUCE MUSIC一句解释，只能茫然地等待。 在此期间听到了000和000签约的消息，最终你们未能遵守之前的承诺，另一个团队成为了第一个出道的女团。」

「HYBE违背了第一个出道女团的承诺，SOUCE MUSIC无限期放任还是练习生的NewJeans成员不管的事情（对我们来说）是无法忘却的恶梦。 因为在SOUCE MUSIC的艰难处境，有成员一度想要放弃」。



很快相关新闻就占领了theqoo论坛，被转发至theqoo论坛不到20分钟，留言已突破700y则，实时留言数还在以惊人的速度增长中，网友们指责：「根本没有身居高位的格局」、「笑死了，这么大的男人和几个少女计较」、「对方还是未成年的孩子，居然在她们面前耍上司威风、」、「 怎么会有这么幼稚的老男人」、「好恶心，一个成年人如此对待未成年人，那你怎么有脸收下她们赚的钱？」 、「终於知道为什么孩子们都愿意跟著闵熙珍走了」、「格局太小了，住在一同楼里看到小朋友打招呼还会回应呢」、「堂堂一家公司的老板，竟然做出如此低劣的事情」、「这格局已经低到地下室了」、「之前有八卦消息爆料过这件事情，大家都不相信，没想到是真的」、「欺负未成年孩子，房时爀你还真有本事啊」等。

对於媒体的爆料，ADOR方面也火速回应表示：「相关内容确实是NewJeans成员的父母所写，闵代表代向HYBE传达。」

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