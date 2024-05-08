5月31日首播《我明目张胆地梦想成为灰姑娘》表艺珍朝向自己的欲望畅通直线前进

演员表艺珍将与李浚荣搭档演出TVING原创系列《我明目张胆地梦想成为灰姑娘》，将於5月31日首播，描述谱写著21世纪的新颖灰姑娘故事的表艺珍，与李浚荣将有著拉近距离的直进戏码，令人心跳加速。

《我明目张胆地梦想成为灰姑娘》是一部浪漫喜剧，描述著一位在现实中到处碰壁后，决心成为灰姑娘的女子，却遇见了不相信爱情的财阀富家子，展开一系列欲望争夺的故事。为了争取自己的欲望而脱掉了玻璃鞋，自己一跃骑上了白马的女子申载林（表艺珍饰）将带来什么样颠覆大家想像的灰姑娘故事？



剧中申载林说：「展开遇见有钱老公的命运八字吧」听了父亲的遗言而申请加入了社交团体「清潭Heaven」并为了自己的命运而独自努力，而在这些拥有幻想中的浪漫外型与财力，连好个性都具备的财阀之间，申载林决心逆转自己的人生，并展现出隐藏的野性。她遇见的是「清潭Heaven」的代表文车民，他不相信爱情也不信任别人，更讨厌灰姑娘，但他却莫名被申载林吸引，两人究竟能发展出什么样的故事？



看来外表拒人於千里之外，刻薄的文车民，申载林却是大胆又果敢的个性直线前进，竟然直接撕开他的上衣！两人从一开始就少不了近距离的肌肤触碰！李浚荣与表艺珍两人的化学反应也令人期待，两人外型相当登对，一心想要朝欲望前进积极争取的灰姑娘，以及总是泼冷水阻断欲望的财阀子弟，故事将於5月31日公开。



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