【韩网热门】《背著善宰跑》11-12集抢先看韩网反应

tvN昨日上午公开《背著善宰跑》下周的抢先看影片。善宰和小素并排坐著看电视，小素以为刚才自作多情，尴尬说电视里的大海真美，善宰：「我们也去看大海吧？ 在你回去之前。」

善宰伸手拨弄小素的头发、缓缓靠近，小素闭上眼睛... 但善宰只是去拿遥控器，发现小素尴尬於是说：「我们也回到一分钟前吧？ 再给我一次机会，我会好好做。」 小素生气推开他：「算了！都是因为你刚刚在路上亲亲又跑开，害我误会。」 善宰笑著说：「啊真可惜。」



선재업고튀어 11-12화 스페셜 선공개



류선재 . . 길에서 솔이한테 막 뽀뽀하고 도망가서

솔이가 이번에도 뽀뽀하는줄 알고 눈 감으니까 고장남



우리도 1분 전으로 돌아갈까?

다시 한번 기회를 주면 내가 잘해볼게 아 아쉽다 ~



당황하는 솔이랑 귀여워하는 류선재

솔선재 연애 너무 달달하다 ♡ pic.twitter.com/bFm4ZC8e2i — (@myfavmel) May 9, 2024

韩国网友评论：

1. 星期一怎么还没到！

2. 一大早就让我的颧骨好痛

3. 啊哟好甜，要得糖尿病了

4. 没吃饭也出现血糖激增kkk

5. 管不住我的颛骨，默默戴上口罩kkk

6. 牙龈干涸kkk

7. 上班路上露出笑脸的人全都是因为看了这段。。。

8. 我不需要周末！周一快来ᅲᅲᅲᅲ

9. 因为看影片错过巴士、11点才上班，我不后悔...

10. 在捷运里笑得像小丑

11. 《背善跑》比我的人生有趣多了

12. 我明白收视率为何低了，因为无法管理表情，不能和家人一起看kk老公啊，最近周一二晚些回家没关系

13. 要疯，我的5月才不是家庭之月，根本是素善之月...

14. 回到一分钟前？ 这是天生的fox啊，不当艺人太可惜了善宰啊

15. 19岁把34岁耍得团团转！kkk

16. 为小素疯狂的家伙啊，怎么又错过时机！

17. 小素内心可是34岁~~善宰加油啊kkk

18. 34岁善宰肯定是讲完就亲下去了，这只果然还是小孩...

19. 「好可惜」这句是边佑锡本体吧？ 我更觉得可惜

20. 我先睡了，周一叫醒我



出处：https：//theqoo.net/hot/3223387454，https：//tv.naver.com/v/51128948

*《背著善宰跑》每周一二更新，香港观众可在黄VIU煲剧平台同日追看！

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