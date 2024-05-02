接棒《泪之女王》收视率！Disney+《搜查班长1958》爆红原因曝　徐恩秀抓狂成最大功臣

最近韩剧作品可说是神仙打架！继《泪之女王》收播之后，由Disney+独家跟播的搜查剧《搜查班长1958》也持续收获高人气，在上周五六播出的集数中收视率再度刷新自身纪录达10.8％。如今爆红主因也跟著曝光，除了李帝勋收放自如的表情之外，女主角徐恩秀的抓狂演技也快速成为网上热烈讨论的原因。

李帝勋恋爱剧愿望成真！

男主角李帝勋过去受访时曾吐露「不管是激烈爱情还是浪漫喜剧都好，请联络我吧！」的真实心声，坦言自己真的很想演一次浪漫剧。如今终於在《搜查班长1958》实现！他所饰演的朴英闲在最新两集中终於如愿追到「书局女神」李慧姝（徐恩秀饰演），两人在一次约会中为了躲避警察跑进偏僻小巷。事后朴英闲才説「其实我有带警察证，但我只是想要多跟你待在一起而已！」最后更打破韩剧「第8集定律」在第4集就深情相吻啦！



徐恩秀的抓狂演技

在最新集数中，讨论度最高的莫属徐恩秀的抓狂演技！她饰演的李慧姝曾经跟朴英闲说过自己的梦想是当一位演员，更夸下海口说「我以前真的很会演因为遭到抛弃，而失去理智的女人！」没想到这样的天份在她遭到歹徒狭持时派上用场。为了给朴英闲更多逃命时间，她突然歇斯底里的尖叫、抱头，甚至猛抓歹徒的头发，超逼真的神情连朴英闲都看傻了眼。最后还问她「你不是真的发疯吧？」这桥段也让剧迷笑喊「导演们看到了吗！最会演疯女人的女演员在这边！」



李东辉有望再夺大赏

第4集可说是李东辉最高光的时刻，他担任朴英闲最有利的左右手金相淳。在一次调查婴儿集体失踪案时他情绪相当激动，不惜与反派直接摊牌。正当大家感到疑惑时，他才娓娓道来自己其实是孤儿的身世。从他在意婴儿们的丧礼，到后来偷偷指导小朋友如何「咬人」，不管是浮躁又气急败坏的神情、或是找到失踪婴儿流露出的绝望感，都值得细细品味。剧迷猜测《搜查班长1958》极有可能再度带领李东辉登上大赏舞台。



才第4集就要开虐？

正当大家享受又哭又笑的剧情走向时，第4集末突然出现一具尸体？！这具尸体似乎是战争时失去家人后，从咸镜道(昔日朝鲜八道之一)来到了韩国的成七。他被米糕店奶奶收养后因为不识字努力自学，在朴英闲的引荐下透过女学生奉兰实开始了家教课程。朴英闲还送他一双新鞋盼他有所成就，未料竟成为冰冷尸体？!再加上朴英闲做恶梦频率也越来越频繁，第5集开始是否将开虐？请继续锁定每周五六在Disney+播出的《搜查班长1958》！



Disney+独家跟播《搜查班长1958》全剧共10集，更新时间每周五六 晚间10:30上架新1集！

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