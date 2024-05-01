人气网漫《芭妮与哥哥们》翻拍成电视剧！「高颜值组合」李彩玟＆卢正义有望二搭，让剧迷超期待！

MBC新剧 《芭妮与哥哥们》改编自尼恩作家的同名网络漫画，在 Webtoon 上拥有超高人气（已经在去年10月完结）。讲述了女主角「芭妮」在结束不堪回首的初恋后，与五个帅哥纠缠不清的故事，剧情细腻地描写校园恋情。

今日（1）据韩媒报导，李彩玟、卢正义将出演《芭妮与哥哥们》男女主角。据悉，卢正义将饰演平凡的21岁大学生「潘熙珍」，与5名男子相遇后，形成爱情线；而李彩玟的经纪公司则表示：「收到出演提案，正在积极讨论中。」两人有望继《名校的阶梯》（还没播出）之后再次合作，



卢正义2010年在《神的测验》让观众留下深刻的印象，并开始儿童演员之路。之后通过《蔬菜店的小伙子》、《皮诺丘》、《魔女的法庭》、《回到18岁》、《那年，我们的夏天》等，诠释儿童、学生到少女角色，成爲成长良好的儿童演员代表之一。



2021年通过《High-class》正式出道的李彩玟，陆续出演《向你奔去的速度493km》、《浪漫速成班》、《今生也请多指教》等作品展现不同魅力。在2022年9月开始被选爲《音乐银行》的固定MC，但为了更加集中於自己的本职工作，3日将是最后一次进行主持。



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